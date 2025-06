Miss Honduras Universo 2025: ¿quiénes son las nuevas concursantes?

Stephanie Guifarro:

Tiene 35 años, es actriz, estudiante, enfermera y apasionada por el servicio social.Nacida en Olancho, Stephanie ha combinado su vocación por la salud con su talento artístico. Es egresada con honores en Artes y Enfermería en Florida, y actualmente cursa dos carreras universitarias: Human Services y Multimedia Studies with a concentration in Film, Video & New Media.