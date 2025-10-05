Miss Grand Perú sufre terrible lesión durante ensayo de pasarela y deberá usar muletas

En su mensaje publicado en Instagram, Flavia López relató que el accidente ocurrió durante los ensayos de pasarela, una de las etapas más exigentes del Miss Grand International.

“El día de ayer, durante los ensayos, sufrí una caída que me ocasionó una lesión en la rodilla. Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización de Miss grand International, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”, escribió la reina de belleza peruana.