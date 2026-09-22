Todo lo que debes saber sobre el Miss Grand International 2026: Historia y actualidad

El mundo de los concursos de belleza vuelve a poner sus reflectores sobre Honduras. Emely Alemán, originaria de Catacamas, Olancho, representa al país en el Miss Grand International 2026, certamen que reúne a delegadas de distintas partes del mundo y cuya gran final se celebrará el próximo 10 de octubre en Bangkok, Tailandia. La organización oficial confirma a Alemán entre las participantes de esta edición.
La competencia llega a su recta decisiva después de un cambio de sede que modificó el calendario inicialmente previsto. India había sido designada como anfitriona, pero Miss Grand International anunció el 3 de septiembre que cancelaba las actividades restantes en ese país y trasladaba el concurso a Tailandia debido a que, según la organización, no se cumplieron los compromisos contractuales y estándares establecidos para la realización del evento.
Fundado en 2013 por el productor tailandés Nawat Itsaragrisil, el Miss Grand International nació bajo el lema "Detener la guerra y la violencia". Desde aquella primera edición en Bangkok, el concurso ha construido una identidad propia alrededor de grandes producciones, amplia exposición mediática y una fuerte presencia en plataformas digitales, hasta convertirse en uno de los certámenes internacionales de mayor seguimiento.
La primera corona fue para Janelee Chaparro, de Puerto Rico, quien se convirtió en la ganadora de la edición inaugural. Con el paso de los años, el certamen amplió sus fronteras y llevó sus actividades a diferentes escenarios internacionales, entre ellos Las Vegas en 2016, Myanmar en 2018 y Venezuela en 2019, mientras desarrollaba un formato caracterizado por competencias de traje de baño, trajes nacionales y otras actividades previas a la coronación.
La historia del concurso también ha estado marcada por una importante presencia latinoamericana. Perú, Brasil, Venezuela, Paraguay y otros países de la región han conseguido colocar a sus representantes entre las protagonistas del certamen, mientras las delegadas asiáticas también han tenido un papel destacado en el palmarés. En 2025, la filipina Emma Mary Tiglao conquistó la corona en Bangkok, después de que Christine Juliane Opiaza, también de Filipinas, asumiera el título correspondiente a 2024.
Para Honduras, la historia comenzó en 2013 con Nelly Mabel Reyes Hernández, representante de La Ceiba en la primera edición. El país volvió a participar en 2015 con Marel Yurleni Perdomo y posteriormente atravesó varios años de ausencia antes de regresar en 2021 con Celia Monterrosa.
El regreso comenzó a dar resultados en 2022, cuando Saira Cacho, representante de Colón, logró colocar nuevamente a Honduras entre las clasificadas al alcanzar el Top 20. Un año después, Brittany Marroquín, de Copán, repitió la hazaña y volvió a situar al país en el Top 20, fortaleciendo la presencia hondureña dentro de la competencia internacional.
En 2024, Yariela Cerrato García, de Tegucigalpa, sumó un reconocimiento especial para Honduras al obtener el premio a Mejor Traje Típico. Después de que el país no tuviera representante en 2025, Emely Alemán asumió el desafío de devolver la bandera hondureña a uno de los escenarios más importantes del certamen.
La edición 2026 comenzó oficialmente para las candidatas con su llegada a Tailandia entre el 18 y el 19 de septiembre. El calendario contempla diferentes actividades antes de la noche de coronación, entre ellas recorridos por Bangkok, presentaciones, competencia de traje de baño, entrevista a puerta cerrada, competencia de trajes nacionales y la preliminar. La gala definitiva está programada para el sábado 10 de octubre.
La gran noche tendrá como escenario el MGI Hall, ubicado en Bangkok. De acuerdo con la organización, el recinto cuenta con una superficie de 7,000 metros cuadrados, capacidad para más de 7,000 personas y una infraestructura diseñada para espectáculos, producciones televisivas y transmisiones en vivo.
Para el público hondureño, la cita será durante las primeras horas de la mañana debido a la diferencia horaria con Tailandia. La gala está programada para las 19:00 horas en Bangkok, por lo que en Honduras podrá seguirse desde las 6:00 a. m. del sábado 10 de octubre. La competencia se podrá seguir a través de los canales digitales oficiales de Miss Grand International, incluida su plataforma GrandTV en YouTube.