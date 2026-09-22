Todo lo que debes saber sobre el Miss Grand International 2026: Historia y actualidad

La primera corona fue para Janelee Chaparro, de Puerto Rico, quien se convirtió en la ganadora de la edición inaugural. Con el paso de los años, el certamen amplió sus fronteras y llevó sus actividades a diferentes escenarios internacionales, entre ellos Las Vegas en 2016, Myanmar en 2018 y Venezuela en 2019, mientras desarrollaba un formato caracterizado por competencias de traje de baño, trajes nacionales y otras actividades previas a la coronación.