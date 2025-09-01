Milagro Flores enfurece: “No salí con Supremo por seguidores”

"Al que yo mire aquí insultándome lo bloqueo, de inmediato, a mí no me importa si se van a conectar solo cinco personas conmigo, yo no me conecto por ver el número arriba lleno, no me importa, si con cinco personas voy a hablar son 5 personas que de verdad me aprecian y van a prestar atención a lo que yo digo", añadió.