Milagro Flores enfurece: “No salí con Supremo por seguidores”

La historia de amor entre la presentadora de televisión Milagro Flores y el tiktoker Supremo sigue dando de que hablar y ahora la polémica comienza a rodearlos.
Recientemente, se ha viralizado una transmisión entre Milagro Flores y Supremo en la que la presentadora de HCH deja claro al tiktoker de que ellos solamente son amigos y nada más, esto luego de que Supremo le pidiera permiso de salir con sus amigos.
"Usted puede hacer lo que quiera, usted a mí no me tiene que rendir cuentas de nada porque usted y yo no somos nada, usted y yo somos amigos, usted a mí no me ha pedido que yo sea su novia ni nada por el estilo, nos estamos conociendo ya", dijo Milagro Flores a Supremo.
Luego de esto, muchos le dieron la razón a Milagro Flores, pero para otros no fue la manera correcta de decirle a Supremo de que aún no eran anda.
De inmediato, algunos de los seguidores de Supremo no dudaron en ir a dejar críticas a Milagro Flores, a lo que la presentadora enfureció y respondió contundentemente a sus detractores.
"Yo no estoy soportando, estoy en todo mi derecho, son mis redes sociales y no me van a estar viniendo a insultar en mi cuenta, si quieren insultarme está bien, pero en otras cuentas, en mis redes y en mi live no", inició diciendo Milagro Flores.
"Al que yo mire aquí insultándome lo bloqueo, de inmediato, a mí no me importa si se van a conectar solo cinco personas conmigo, yo no me conecto por ver el número arriba lleno, no me importa, si con cinco personas voy a hablar son 5 personas que de verdad me aprecian y van a prestar atención a lo que yo digo", añadió.
"En ningún momento yo comencé a salir con Supremo, por subir seguidores o por ganar números, no, yo ni batallas hago, a mí no me importa", culminó.
De inmediato, Supremo invitó a sus seguidores a dejarle mucho amor a Milagro Flores, aclarando de que todo sigue bien entre ellos.
De momento, no se sabe cuál será el rumbo que tome esta relación, lo cierto es que Milagro Flores ha dejado claro que mientras Supremo no le pida ser su novia de manera oficial, seguirán siendo solo amigos.