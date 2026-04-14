Sol León habla de Honduras en La Mansión VIP

La empresaria e influencer mexicana Sol León continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas dentro del reality show La Mansión VIP.
Su carisma, disciplina y personalidad han logrado conectar fuertemente con el público.
En este formato, que mantiene a sus participantes bajo constante observación las 24 horas del día, León comparte espacio con diversos influencers y personalidades de la televisión, enfrentando retos de convivencia que ponen a prueba tanto su carácter como su capacidad de adaptación.
A lo largo de su participación, Sol León no solo ha dado de qué hablar por su actitud dentro de la casa, sino también por las revelaciones que ha hecho sobre su vida empresarial fuera de cámaras.
Uno de los momentos que más impacto ha generado, especialmente entre los hondureños, fue cuando mencionó a Honduras como parte de su expansión comercial.
“Tengo locación en cinco países, de mi marca y eso no se hace solito, entonces, de repente surgió algo en Honduras”, expresó la empresaria durante una conversación dentro del reality.
Sol León aseguró que Honduras forma parte de su estrategia de crecimiento internacional.
Estas declaraciones rápidamente captaron la atención de los catrachos, quienes reaccionaron con entusiasmo ante la posibilidad de que una figura de su alcance esté invirtiendo en el territorio nacional.
Sol León es reconocida por ser la fundadora de Sol Beauty & Care, una marca enfocada principalmente en la comercialización de fajas moldeadoras y productos de belleza que han ganado popularidad en varios países de América.
Su historia de vida, marcada por retos personales y profesionales, ha sido uno de los pilares de su contenido en redes sociales, donde promueve mensajes de superación, disciplina y empoderamiento femenino.