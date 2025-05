Muere querida actriz de "Soy Tu Dueña"

Aurora Clavel debutó en el cine durante los años 60, destacando en películas como Tarahumara (1965) y La soldadera (1966). Su talento y presencia escénica la proyectaron más allá de las fronteras de México. Participó en cintas de Hollywood como "The Wild Bunch" (1969), "Pat Garrett & Billy the Kid" (1973) y "The Mosquito Coast" (1986), donde trabajó con directores y actores de renombre internacional.