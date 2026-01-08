Kristen Stewart quiere dirigir un remake de Crepúsculo

Kristen Stewart, protagonista original de la saga Crepúsculo, sorprendió al revelar que estaría dispuesta a dirigir un remake de la historia que la catapultó a la fama.
Tras debutar como directora en 2025 con The Chronology of Water, la actriz señaló que le gustaría regresar a Forks, pero esta vez detrás de cámaras, para ofrecer una nueva visión del romance entre Bella Swan y Edward Cullen.
La declaración se produjo a inicios de enero de 2026, durante entrevistas promocionales relacionadas con su primera película como directora.
Stewart estrenó The Chronology of Water, adaptación de las memorias de Lidia Yuknavitch, a finales de 2025, proyecto que marcó un giro significativo en su carrera creativa.
En entrevista con Entertainment Tonight, la actriz afirmó que le encantaría dirigir una nueva versión de Crepúsculo, la saga que definió sus primeros años en Hollywood.
Crepúsculo llegó a los cines en 2008, basada en las novelas de Stephenie Meyer.La franquicia recaudó más de 3,000 millones de dólares en taquilla mundial y redefinió el romance sobrenatural para una generación de espectadores.
Kristen Stewart (Bella Swan), Robert Pattinson (Edward Cullen) y Taylor Lautner (Jacob Black). La saga estuvo compuesta por cinco películas estrenadas entre 2008 y 2012.
Reconocimiento a cineastas previas. La actriz destacó el trabajo de Catherine Hardwicke y otras directoras que participaron en la saga original, subrayando su influencia en el tono inicial de la franquicia.
Aunque no ofreció detalles concretos, se especula que el remake podría adoptar un tono más adulto e introspectivo, acorde con el estilo autoral que Stewart mostró en The Chronology of Water.
El proyecto no cuenta aún con confirmación oficial, pero medios internacionales señalan que, de concretarse, podría implicar un presupuesto elevado.Un remake dirigido por Stewart tendría un peso cultural significativo: la actriz que dio vida a Bella Swan reimaginando la historia que marcó a millones de jóvenes en los años 2000.
Stewart aclaró que no se trataría de un regreso como actriz, sino de un proyecto desde la dirección, con la intención de reinterpretar la historia desde una perspectiva distinta.