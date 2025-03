Ivonne Montero asegura que un fantasma quiso abusar de ella

“Fue como una época que sentí que me estaba volviendo loca, algo estaba pasando conmigo. Yo sentía que era algo que me estaba sucediendo. Empecé con sueños muy extraños, muy raro, como con el diablo, que me decía: ‘vengo por ti, te voy a encontrar’. De repente empecé a escuchar voces y no había nadie. Fue como un proceso, que me empezaron a tocar, me abrazaban”, dijo Ivonne Montero, reviviendo el acoso del fantasma que se habría instalado en su recámara.