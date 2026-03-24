¿Le fueron infiel a Lupita Villalobos? Esto se sabe

Los rumores iniciaron en la cuenta de El Rey Tocino y de Reina Venenosa con una captura de pantalla con mensajes que afirman que “fuentes super cercanas” a la creadora de contenido confirmaron esta versión y que incluso se sabe que la infidelidad habría sido el motivo de que el todavía esposo de la famosa no asistió este fin de semana a la boda de Un Tal Fredo, creador de contenido e íntimo amigo de la Alucin.