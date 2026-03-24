¿Le fueron infiel a Lupita Villalobos? Esto se sabe

Lupita Villalobos y Juan Luis se robaron la atención entera del internet en septiembre de 2025 con una lujosa e íntima boda en España con la que se volvieron tendencia en redes sociales; sin embargo, a seis meses de aquel especial momento el matrimonio se encuentra en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte del español a la sonorense.
En las últimas horas han crecido fuertes rumores de que Juan Luis le habría sido infiel a la influencer en Monterrey y los fans no han dejado de preguntarse si esta versión es real, especialmente porque en los últimos días se ha visto a Lupita Villalobos sin su anillo de boda, aunque este detalle no sería nada reciente, según sus fieles fans.
Los rumores iniciaron en la cuenta de El Rey Tocino y de Reina Venenosa con una captura de pantalla con mensajes que afirman que “fuentes super cercanas” a la creadora de contenido confirmaron esta versión y que incluso se sabe que la infidelidad habría sido el motivo de que el todavía esposo de la famosa no asistió este fin de semana a la boda de Un Tal Fredo, creador de contenido e íntimo amigo de la Alucin.
“Supuesta y alegadamente el esposo de Lupita Villalobos, sí, nuestra alucin, le fue infiel. Así como lo oye y actualmente estarían por iniciar el proceso de divorcio”, dijo Holly Milk House hace unas horas en un video, no sin antes mencionar que además de no llevar sus anillos y de no hablar de él en redes, sería la razón por la que juan no la estaría apoyando ahora que las peleas del Supernova Genesis se acercan.
Luego del escándalo por la supuesta separación de Lupita Villalobos y Juan Luis, los fans comenzaron a preocuparse y hacer todo tipo de especulaciones, así como de unir cada uno de los detalles que confirmaría que le fueron infiel a la alucin.
Ante la presión mediática y el alcance de los rumores,Lupita Villalobos decidió pronunciarse directamente y frenar la desinformación.
A través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, negó de manera contundente que exista una infidelidad en su matrimonio; sin embargo no desmintió que se encuentren pasando por momentos complicados como pareja, aunque subrayó que la situación no está relacionada con engaños ni traiciones.
“Despierto y veo el internet y resulta que "me fueron infiel“. ¿Qué? ¡Claro que no! Juan no me ha sido infiel, tranquilos. Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad y engaños", escribió.
Su mensaje también incluyó un llamado a detener la difusión de información falsa, especialmente porque su esposo no es una figura pública y se ha visto envuelto en la controversia sin buscarlo.
"Ustedes creen que si me hubiera sido infiel, yo estaría tan tranquila? Enserio paren con esa mentira. Gracias a los que han mandado mensajes bonitos y llenos de amor. Los quiero! Todo está bien!", finalizó.