Las mejores películas para recordar a la legendaria Diane Keaton

Diane Keaton fue una actriz, directora y productora de cine estadounidense. Ganadora de un Óscar a la mejor actriz, dos premios Globo de Oro y un Bafta. Falleció hoy sábado 11 de octubre, a los 79 años. Estos son algunos de sus grandes éxitos en la actuación, los cuales se hacen pocos para su extenso legado por décadas.
El Padrino - Uno de sus primeros papeles importantes fue en "El Padrino", basada en la novela de Mario Puzo. En este filme, la actriz interpretó a Kay Adams, la novia y posteriormente esposa de Michael Corleone, el hijo de Don Vito. Compartió cartel con figuras de la talla de Marlon Brando, Al Pacino, James Caan y Robert Duvall.
Alguien tiene que ceder - Escrita y dirigida por Nancy Meyers, esta comedia romántica es otra de las joyas de su filmografía, protagonizada junto a Jack Nicholson. Keaton interpreta a Erica Barry, una famosa escritora divorciada. La trama se desarrolla cuando Harry Sanborn (Nicholson) sufre un infarto en casa de Erica, y ella accede a cuidarlo hasta que se recupere. Harry se siente atraído por ella, alterando su vida y sus sentimientos. Por este papel, Diane Keaton se llevó una nueva nominación al Oscar a "Mejor actriz".
La última noche de Boris Grushenko - La trama se desarrolla en la Rusia de principios del siglo XIX y sigue a Boris Grushenko, un hombre obsesionado con la muerte y con su prima Sonia (interpretada por Keaton). Obligado a enlistarse en el ejército para luchar contra la Francia napoleónica, Boris se convierte, repentinamente, en un héroe de guerra, llegando a tener en sus manos el destino de Europa. Es una comedia de 1975 dirigida y protagonizada por Woody Allen.
Manhattan - Otro de los grandes papeles de Diane se encuentra en este filme, un clásico de la historia del cine dirigido por Woody Allen. Keaton protagonizó la cinta junto a Mariel Hemingway, Michael Murphy, Meryl Streep y el mismo Allen. Su sinopsis dice: "La vida de un escritor de televisión divorciado que está saliendo con una adolescente se complica cuando se enamora de la amante de su mejor amigo".
Annie Hall - Gracias a su papel en Annie Hall, Diane Keaton triunfó en la industria de Hollywood al conseguir el Oscar a "Mejor Actriz" en su primera nominación a los premios de la Academia. Woody Allen es protagonista junto a Keaton, en una película romántica con melodrama.
Rojo - Este drama biográfico fue dirigido por Warren Beatty y lo protagonizó Diane Keaton junto al propio Beatty y Jack Nicholson. La cinta narra la historia del activista y periodista John Reed. Keaton interpretó a Louise Bryant, una mujer inquieta que luchaba por su emancipación y por triunfar como escritora. La brillante actuación de Keaton en este papel propici´ó una nominación a los Oscar a "Mejor actriz".
La habitación de Marvin - Tras 20 años cuidando a su padre, una mujer con cáncer debe volver a contactar con su odiosa hermana y su sobrino, que no ha visto desde su diagnóstico. Su amor ayuda al rebelde sobrino y su hermana aprende a relacionarse con los demás. En esta película compartió pantalla con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Robert De Niro.