Las mejores películas para recordar a la legendaria Diane Keaton

Alguien tiene que ceder - Escrita y dirigida por Nancy Meyers, esta comedia romántica es otra de las joyas de su filmografía, protagonizada junto a Jack Nicholson. Keaton interpreta a Erica Barry, una famosa escritora divorciada. La trama se desarrolla cuando Harry Sanborn (Nicholson) sufre un infarto en casa de Erica, y ella accede a cuidarlo hasta que se recupere. Harry se siente atraído por ella, alterando su vida y sus sentimientos. Por este papel, Diane Keaton se llevó una nueva nominación al Oscar a "Mejor actriz".