Las mejores películas para recordar a la legendaria Diane Keaton

Recientemente, la familia de Diane Keaton confirmó la noticia de su fallecimiento. Será recordada por sus actuaciones icónicas, en una carrera que se extendió por décadas en Hollywood

Diane Keaton fue una actriz, directora y productora de cine estadounidense. Ganadora de un Óscar a la mejor actriz, dos premios Globo de Oro y un Bafta. Falleció hoy sábado 11 de octubre, a los 79 años. Estos son algunos de sus grandes éxitos en la actuación, los cuales se hacen pocos para su extenso legado por décadas.
El Padrino - Uno de sus primeros papeles importantes fue en "El Padrino", basada en la novela de Mario Puzo. En este filme, la actriz interpretó a Kay Adams, la novia y posteriormente esposa de Michael Corleone, el hijo de Don Vito. Compartió cartel con figuras de la talla de Marlon Brando, Al Pacino, James Caan y Robert Duvall.
Alguien tiene que ceder - Escrita y dirigida por Nancy Meyers, esta comedia romántica es otra de las joyas de su filmografía, protagonizada junto a Jack Nicholson. Keaton interpreta a Erica Barry, una famosa escritora divorciada. La trama se desarrolla cuando Harry Sanborn (Nicholson) sufre un infarto en casa de Erica, y ella accede a cuidarlo hasta que se recupere. Harry se siente atraído por ella, alterando su vida y sus sentimientos. Por este papel, Diane Keaton se llevó una nueva nominación al Oscar a "Mejor actriz".
La última noche de Boris Grushenko - La trama se desarrolla en la Rusia de principios del siglo XIX y sigue a Boris Grushenko, un hombre obsesionado con la muerte y con su prima Sonia (interpretada por Keaton). Obligado a enlistarse en el ejército para luchar contra la Francia napoleónica, Boris se convierte, repentinamente, en un héroe de guerra, llegando a tener en sus manos el destino de Europa. Es una comedia de 1975 dirigida y protagonizada por Woody Allen.
Manhattan - Otro de los grandes papeles de Diane se encuentra en este filme, un clásico de la historia del cine dirigido por Woody Allen. Keaton protagonizó la cinta junto a Mariel Hemingway, Michael Murphy, Meryl Streep y el mismo Allen. Su sinopsis dice: "La vida de un escritor de televisión divorciado que está saliendo con una adolescente se complica cuando se enamora de la amante de su mejor amigo".
Annie Hall - Gracias a su papel en Annie Hall, Diane Keaton triunfó en la industria de Hollywood al conseguir el Oscar a "Mejor Actriz" en su primera nominación a los premios de la Academia. Woody Allen es protagonista junto a Keaton, en una película romántica con melodrama.
Rojo - Este drama biográfico fue dirigido por Warren Beatty y lo protagonizó Diane Keaton junto al propio Beatty y Jack Nicholson. La cinta narra la historia del activista y periodista John Reed. Keaton interpretó a Louise Bryant, una mujer inquieta que luchaba por su emancipación y por triunfar como escritora. La brillante actuación de Keaton en este papel propici´ó una nominación a los Oscar a "Mejor actriz".
La habitación de Marvin - Tras 20 años cuidando a su padre, una mujer con cáncer debe volver a contactar con su odiosa hermana y su sobrino, que no ha visto desde su diagnóstico. Su amor ayuda al rebelde sobrino y su hermana aprende a relacionarse con los demás. En esta película compartió pantalla con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Robert De Niro.
