Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas

La agrupación Matute convirtió Tegucigalpa en una auténtica máquina del tiempo con su esperado Disco Stereo Tour.
El concierto reunió a miles de asistentes en el Coliseum Nacional de Ingenieros, consolidando una noche marcada por la nostalgia.
Desde el inicio, la energía fue evidente, con un público que respondió de inmediato a los primeros acordes.
El formato de medleys permitió enlazar canciones sin pausas prolongadas, manteniendo un ritmo constante durante todo el espectáculo.
Temas como “Don’t Stop Believin’” e “I Wanna Dance with Somebody” marcaron el arranque de una velada vibrante.
La audiencia no tardó en entregarse por completo, coreando cada canción desde los primeros minutos.
El repertorio abarcó éxitos de distintas décadas, con homenajes a bandas como Hombres G. También sonaron clásicos de Menudo y Timbiriche.
El recorrido musical incluyó además temas de Miguel Mateos y Baltimora.
Cada transición entre canciones fue fluida, sin cortes que rompieran la conexión con el público.
El espectáculo también dio espacio a momentos más íntimos con baladas y boleros.
“Hasta que te conocí”, “Querida” y “El triste” marcaron un cambio de atmósfera en el recinto. Durante estos segmentos, la emoción se hizo presente entre los asistentes.
Tana Planter destacó con una interpretación cargada de sentimiento y presencia escénica. Su participación fue clave en los momentos más emotivos de la noche.
Por su parte, Jorge D'Alessio lideró el espectáculo con energía y precisión.
El resto de la banda, integrada por Nacho Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado y Paco Morales, sostuvo una ejecución sólida.
En conjunto, lograron mantener una base musical consistente durante toda la presentación.
El despliegue visual fue otro de los puntos fuertes del show.
La iluminación con tonos neón transformó el recinto en una postal de los años ochenta. Las pantallas proyectaron imágenes inspiradas en la cultura del vinilo y la música analógica, que reforzaron el concepto retro del Disco Stereo Tour.
Uno de los momentos más eufóricos llegó con “La Matutera” fusionada con Stayin' Alive, en la cual el público respondió con una energía desbordante que elevó el ambiente al máximo.
El concierto, patrocinado por Banco Atlántida, logró reunir a varias generaciones en un mismo espacio.
Tegucigalpa recibió a la banda tras su paso por San Salvador, donde también lograron una alta convocatoria. La respuesta en Honduras no se quedó atrás, igualando en entusiasmo y participación. Por su parte, el cierre dejó claro que la propuesta de Matute sigue vigente y en constante crecimiento.
La agrupación confirmó su lugar como referente del revival musical en América Latina.
La noche concluyó con un público satisfecho, tras un recorrido sonoro que evocó décadas doradas.