  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas

El Disco Stereo Tour de Matute convirtió el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa en una fiesta de clásicos inolvidables

Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
1 de 24

La agrupación Matute convirtió Tegucigalpa en una auténtica máquina del tiempo con su esperado Disco Stereo Tour.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
2 de 24

El concierto reunió a miles de asistentes en el Coliseum Nacional de Ingenieros, consolidando una noche marcada por la nostalgia.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
3 de 24

Desde el inicio, la energía fue evidente, con un público que respondió de inmediato a los primeros acordes.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
4 de 24

El formato de medleys permitió enlazar canciones sin pausas prolongadas, manteniendo un ritmo constante durante todo el espectáculo.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
5 de 24

Temas como “Don’t Stop Believin’” e “I Wanna Dance with Somebody” marcaron el arranque de una velada vibrante.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
6 de 24

La audiencia no tardó en entregarse por completo, coreando cada canción desde los primeros minutos.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
7 de 24

El repertorio abarcó éxitos de distintas décadas, con homenajes a bandas como Hombres G. También sonaron clásicos de Menudo y Timbiriche.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
8 de 24

El recorrido musical incluyó además temas de Miguel Mateos y Baltimora.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
9 de 24

Cada transición entre canciones fue fluida, sin cortes que rompieran la conexión con el público.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
10 de 24

El espectáculo también dio espacio a momentos más íntimos con baladas y boleros.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
11 de 24

“Hasta que te conocí”, “Querida” y “El triste” marcaron un cambio de atmósfera en el recinto. Durante estos segmentos, la emoción se hizo presente entre los asistentes.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
12 de 24

Tana Planter destacó con una interpretación cargada de sentimiento y presencia escénica. Su participación fue clave en los momentos más emotivos de la noche.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
13 de 24

Por su parte, Jorge D'Alessio lideró el espectáculo con energía y precisión.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
14 de 24

El resto de la banda, integrada por Nacho Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado y Paco Morales, sostuvo una ejecución sólida.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
15 de 24

En conjunto, lograron mantener una base musical consistente durante toda la presentación.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
16 de 24

El despliegue visual fue otro de los puntos fuertes del show.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
17 de 24

La iluminación con tonos neón transformó el recinto en una postal de los años ochenta. Las pantallas proyectaron imágenes inspiradas en la cultura del vinilo y la música analógica, que reforzaron el concepto retro del Disco Stereo Tour.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
18 de 24

Uno de los momentos más eufóricos llegó con “La Matutera” fusionada con Stayin' Alive, en la cual el público respondió con una energía desbordante que elevó el ambiente al máximo.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
19 de 24

El concierto, patrocinado por Banco Atlántida, logró reunir a varias generaciones en un mismo espacio.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
20 de 24

Tegucigalpa recibió a la banda tras su paso por San Salvador, donde también lograron una alta convocatoria. La respuesta en Honduras no se quedó atrás, igualando en entusiasmo y participación. Por su parte, el cierre dejó claro que la propuesta de Matute sigue vigente y en constante crecimiento.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
21 de 24

La agrupación confirmó su lugar como referente del revival musical en América Latina.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
22 de 24

La noche concluyó con un público satisfecho, tras un recorrido sonoro que evocó décadas doradas.

 FOTO: EMILIO FLORES
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
23 de 24
Tegucigalpa vibra con Matute y su viaje musical por décadas doradas
24 de 24
Cargar más fotos