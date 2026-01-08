Madre de Salma Flores sale en su defensa: "El problema es la inmadurez"

Marjorie Moreira, madre de la tiktoker nicaragüense Salma Flores, salió en su defensa durante una transmisión en vivo en TikTok, la cual compartió con Davis Flow. Esto tras el altercado de su hija con Alejandra Rubio.
En resumen, Rubio llamó "amante" a Salma al promocionar su gloss labial que lleva por nombre la misma palabra, ya que se vincula a Salma Flores como pareja extramarital de Davis Flow, quien terminó su relación con Elsa Oseguera por supuestas faltas de respeto irreconciliables.
Salma no se guardó nada y le respondió a Alejandra, incluso mencionando a su mamá, lo cual empeoró la discusión con insultos y adjetivos calificativos que incendiaron las redes. La hondureña hasta hizo un video con su querida madre en el que respondió a lo dicho por la tiktoker de Nicaragua.
Marjorie, mamá de Salma, no se quedó callada y también hizo su valoración de la "pelea virtual", en el que habló explícitamente de lo sucedido. Al comienzo, ella le consultó a Davis lo que Salma le ha dicho sobre su relación sentimental con Elsa Oseguera, y este respondió que le ha dado buenos consejos.
"Salma creció en un matrimonio, creció en una familia. Y eso vos lo sabés, vos lo has visto al venir aquí. Salma tiene mamá, tiene papá, tiene hermano; ella no va a ir contra la familia. Lo que pasa es que la misma gente hace eso y la arrastra a hablar cosas que no debe", expresó la progenitora de la joven.
"A mí me dan risa los comentarios que dicen que Salma te había sacado la operación... Y hasta la camioneta", dijo entre carcajadas Moreira.
Además, complementó refiriéndose al tema, pero ahora sobre la relación de amistad que comparte su hija con Davis. "¿Será Davis Flow el problema? El problema es la falta de madurez que tienen algunas personas, y son temas sensibles del cual a mí no me gusta hablar. Yo siempre he creído, que uno debe de pelear con personas de la edad nuestra, pero yo pelear con alguien menor me daría pena ajena, me daría vergüenza".
La joven madre manifestó que ha visto a "viejas cuerudas" pelear con su hija, lo cual le daría mucha pena si fuese ella. "El camino recorrido que nosotros tenemos, no lo tiene ustedes lo chavalos. Ustedes pueden fumar, tomar, ir a discos y llevar la vida loca, pero nunca se va a parecer a la vida recorrida que llevamos; hablo de vivencias, trabajo, estudios. Salma tiene 23 años, es una chavala".
"No sé por qué la gente se ha tomado tan mal esta relación de amistad de vos con la Salma", le dijo Marjorie a Davis. - "Yo tampoco, la verdad, no comprendo algunas cosas", respondió el catracho.
Davis Flow fue consultado si le ha afectado la amistad con Salma Flores, quien sin titubear manifestó que no, "la gente confunde muchas cosas, nosotros somos muy buenos amigos. Hemos hecho muy buenos videos, pero usted sabe que al final del día, la gente va a opinar lo que ellos quieren".
Finalmente, durante el en vivo, Davis Flow también hizo referencias que dejaron a muchos seguidores pensando. El también cantante aseguraba que la canción "Su hija me gusta" de Farruko y José Feliciano se ponía sin querer en su directo. "La gente está hablando porque estás poniendo esa canción" dijo Marjorie; sin embargo, Davis afirmó que el teléfono se le "disparaba".