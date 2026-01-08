Madre de Salma Flores sale en su defensa: "El problema es la inmadurez"

Además, complementó refiriéndose al tema, pero ahora sobre la relación de amistad que comparte su hija con Davis. "¿Será Davis Flow el problema? El problema es la falta de madurez que tienen algunas personas, y son temas sensibles del cual a mí no me gusta hablar. Yo siempre he creído, que uno debe de pelear con personas de la edad nuestra, pero yo pelear con alguien menor me daría pena ajena, me daría vergüenza".