Lupillo Rivera revela que terminó con Belinda cuando la vio de la mano con otro hombre

El cantante mexicano Lupillo Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar detalles íntimos de su romance con Belinda durante su participación en el podcast “Buena Vibra”.
En una conversación sincera, el intérprete de música regional mexicana compartió cómo surgió la relación entre ambos tras coincidir como coaches en el programa “La Voz México” en 2019.
“Mi primer impacto al verla fue un flechazo, fue un amor a primera vista que tenía que domar como fuera, pues yo estaba soltero”, comentó.
“Fue un noviazgo muy bonito, yo con eso me quedo, una situación muy hermosa, la traté con mucho cariño”, expresó durante la entrevista.
Lupillo Rivera confesó que incluso llegaron a hablar de formar una familia juntos. Según relató, Belinda conoció a sus hijos y ambos se ilusionaron con la idea de tener gemelas, al punto que él consideró revertir su vasectomía.
Sin embargo, el romance terminó abruptamente. Lupillo reveló que la ruptura se dio luego de ver a Belinda tomada de la mano con otro hombre en un aeropuerto rumbo a Miami.
“Para mí se terminó inmediatamente... le dije ‘ok, no hay problema, échale ganas, que Dios te bendiga’”, expresó el cantante.
Sobre la relación de siete meses, Rivera enfatizó que fue algo lindo. "La traté con mucho cariño. Su equipo de trabajo lo sabía, que la trataba con mucho cariño, su mamá, su papá. Y punto y aparte, se acabó", explica.
Durante el episodio, también habló sobre el famoso tatuaje que se hizo con el rostro de la cantante, el cual posteriormente decidió borrar tras el fin de la relación.
Lupillo decidió cubrirlo con una gran mancha de tinta negra, lo que provocó memes y comentarios en redes sociales. En su momento, Lupillo explicó en video la verdadera razón para tomar esa decisión: “Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo... Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle a mi mujer”.
En aquel entonces, el tatuador Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, reveló que no cobró por el trabajo que le hizo a Lupillo Rivera: “Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”. Morales detalló que Lupillo pidió un “blackout” completo: “Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, (desaparecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él”.