Lupillo Rivera revela que terminó con Belinda cuando la vio de la mano con otro hombre

En aquel entonces, el tatuador Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, reveló que no cobró por el trabajo que le hizo a Lupillo Rivera: “Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”. Morales detalló que Lupillo pidió un “blackout” completo: “Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, (desaparecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él”.