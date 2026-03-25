Luke Evans encabeza al regreso de The Rocky Horror Show en Broadway

El estreno fue en Londres, no en Nueva York, siendo un éxito inmediato que se trasladó al West End. La famosa película, The Rocky Horror Picture Show, se estrenó posteriormente, en agosto de 1975, repitiendo Tim Curry su papel principal junto a Susan Sarandon y Barry Bostwick. La obra se convirtió rápidamente en un hito de culto, fusionando la ciencia ficción y el horror de clase B con el estilo camp y el rock and roll.