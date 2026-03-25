Luke Evans encabeza al regreso de The Rocky Horror Show en Broadway

Mientras The Rocky Horror Show se prepara para volver a hacer el “Time Warp” con su reposición en Broadway a cargo de la Roundabout Theatre Company, la revista Vogue reveló las primeras imágenes de su elenco. Luke Evans, cantante y actor, famoso por sus roles de Drácula y Gastón en el live action de La Bella y la Bestia de Emma Watson, encabeza el elenco estelar.
La producción cuenta con Luke Evans (Drácula: La leyenda jamás contada) como Frank-N-Furter; Andrew Durand (Servant) como Brad; Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once) como Janet; Amber Gray (Master) como Riff Raff; Juliette Lewis (Yellowjackets) como Magenta; Michaela Jaé Rodriguez (American Horror Story) como Columbia; Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) como Eddie y el Dr. Scott; Josh Rivera (West Side Story) como Rocky, y Rachel Dratch (Saturday Night Live) como narradora.
“Frank puede ser extravagante y femenino, sensual y seductor, pero también tiene un lado amenazador”, dijo Luke Evans, actor, a Vogue. “Quiero que se sienta atractivo de muchas maneras diferentes para que hombres y mujeres lo miren y piensen: ‘Mmm’”.
Evans, Juliette Lewis, Michaela Jaé Rodriguez y Harvey Guillén debutan en Broadway con esta producción. El elenco también incluye a Renée Albulario, Anania, Boy Radio, Caleb Quezon, Andrés Quintero, Larkin Reilly, Paul Soileau y John Yi.
Con libreto, música y letras de Richard O’Brien, esta nueva versión del icónico musical de 1973 está dirigida por Sam Pinkleton, director y ganador del premio Tony (Oh, Mary!).
“Lo divertido de Rocky Horror es que ya se ha hecho antes”, dijo Sam Pinkleton a Vogue. “Ha funcionado perfectamente sin mí durante 53 años. Así que llegar y decir: ‘Déjenme arreglar esto’, no sería lo correcto. No necesita arreglos. Quiero aceptarlo tal como es y disfrutar de las muchas experiencias que la gente tiene con él”.
The Rocky Horror Show narra la historia de dos jóvenes universitarios que, camino a visitar a un antiguo profesor, sufren una avería en su automóvil frente a una mansión. Allí conocen al carismático Dr. Frank-N-Furter y a otros personajes en una peculiar aventura.
“Entiendo perfectamente que haya gente que piense que el espectáculo debería desecharse”, señaló Sam Pinkleton.“Un musical punk alienígena de los 70 no puede abarcar la multitud de matices y complejidades de nuestra moral en constante evolución. Si lo intentamos, todo el mundo se sentirá miserable y acabaremos creando algo aburrido”.
El reestreno comenzará con funciones previas el 26 de marzo en el Studio 54 de Nueva York, antes de su estreno oficial el 23 de abril. La temporada limitada se extenderá hasta el 21 de junio. Las entradas ya están a la venta.
La versión original de The Rocky Horror Show se estrenó el 19 de junio de 1973 en el Royal Court Theatre de Londres, Reino Unido. Los protagonistas originales del musical fueron Tim Curry (Dr. Frank-N-Furter), Richard O'Brien (Riff Raff), Patricia Quinn (Magenta), Little Nell (Columbia) y Jonathan Adams (Narrador).
El estreno fue en Londres, no en Nueva York, siendo un éxito inmediato que se trasladó al West End. La famosa película, The Rocky Horror Picture Show, se estrenó posteriormente, en agosto de 1975, repitiendo Tim Curry su papel principal junto a Susan Sarandon y Barry Bostwick. La obra se convirtió rápidamente en un hito de culto, fusionando la ciencia ficción y el horror de clase B con el estilo camp y el rock and roll.
Tim Curry, famoso por su papel de Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, sufrió un derrame cerebral severo en 2012 que le dejó secuelas permanentes, incluyendo la incapacidad para caminar y la necesidad de usar silla de ruedas. A pesar de esto, se mantiene activo, agradecido y ha aparecido en eventos del 50º aniversario de la película.