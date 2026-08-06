Luisa Pineda, la candidata de San Francisco de Yojoa que busca la corona

"Interpongan metas y construyan su futuro de forma consciente y humana, pero sin olvidar cuidar el mundo en el que quieren lograr todas estas cosas", es el mensaje que dirige a los jóvenes hondureños, convencida de que el liderazgo comienza con el ejemplo. Luisa Pineda también ha manifestado el orgullo que representa portar por primera vez la banda de San Francisco de Yojoa en el certamen nacional. "Ser la primera portadora de la banda San Francisco de Yojoa es un orgullo que llevo con el corazón en alto", afirmó la candidata.