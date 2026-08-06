Luisa Pineda, la candidata de San Francisco de Yojoa que busca la corona

La preparación académica, la experiencia profesional y el compromiso con el desarrollo sostenible son los pilares que distinguen a Luisa Pineda, una de las aspirantes al título de Miss Honduras Universo 2026. A sus 26 años, la joven busca demostrar que la belleza puede convertirse en una poderosa herramienta para impulsar cambios positivos dentro y fuera del país.
La representante de San Francisco de Yojoa llega al certamen con una trayectoria que trasciende el modelaje. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y actualmente cursa una doble titulación en Operaciones y Logística, fortaleciendo una carrera que ha desarrollado durante más de ocho años en el sector de exportaciones.
Su dominio del español y el inglés le ha permitido desenvolverse en ambientes internacionales, una ventaja que considera fundamental para representar a Honduras en escenarios globales y conectar con distintas culturas.
Además de su desarrollo profesional, Pineda mantiene un fuerte compromiso con la protección del medio ambiente. Forma parte de la organización Guardianes de la Naturaleza de Honduras, desde donde participa en actividades de educación ambiental y promueve prácticas sostenibles en comunidades vulnerables.
Entre sus iniciativas más destacadas figura un proyecto de reciclaje textil que busca dar una segunda vida a residuos industriales, transformándolos en materiales reutilizables para otros sectores productivos. La propuesta refleja su interés por impulsar soluciones que contribuyan a reducir el impacto ambiental.
"Creo firmemente que el cuidado del medio ambiente es una forma de honrar al planeta en el que habitamos. Cuando educamos, sembramos ideas que crean consciencia y transforman comunidades", expresó recientemente al referirse a una de las causas que más la apasionan.
Fuera del ámbito profesional, Luisa disfruta de los viajes, la moda y el bienestar físico. Ha visitado destinos como Dubái y Mónaco, experiencias que, asegura, han ampliado su perspectiva sobre el mundo y reforzado su interés por conocer diferentes culturas y modelos de desarrollo.
En sus redes sociales comparte parte de ese estilo de vida, donde combina contenido sobre hábitos saludables, su gusto por explorar los paisajes naturales de Honduras —especialmente sus cascadas— y mensajes orientados al crecimiento personal y la superación.
Con una estatura de 1.70 metros, una presencia segura y una personalidad cercana, la hondureña figura entre las candidatas que buscan destacar en esta edición del certamen. Sin embargo, afirma que su principal meta va más allá de obtener una corona.
"Interpongan metas y construyan su futuro de forma consciente y humana, pero sin olvidar cuidar el mundo en el que quieren lograr todas estas cosas", es el mensaje que dirige a los jóvenes hondureños, convencida de que el liderazgo comienza con el ejemplo. Luisa Pineda también ha manifestado el orgullo que representa portar por primera vez la banda de San Francisco de Yojoa en el certamen nacional. "Ser la primera portadora de la banda San Francisco de Yojoa es un orgullo que llevo con el corazón en alto", afirmó la candidata.