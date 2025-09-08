  1. Inicio
Los mejores looks de los MTV VMAs 2025: moda, glamur y audacia

Descubre los estilismos más impactantes de los MTV VMAs 2025 en una alfombra roja y en la gala sin reglas.

  • 08 de septiembre de 2025 a las 09:56 -
  • Redacción web
1 de 14

Jessica Simpson lució un vestido de tul negro con transparencias, sofisticado y glamuroso, que reafirmó su regreso a los reflectores con estilo. Sabrina Carpenter desfiló por la alfombra roja con un sensual vestido rojo de encaje y transparencia con una estola de accesorio.

 Fotos EFE
2 de 14

Paris Hilton eligió un conjunto negro con corsé de llamas y mangas de cuero, logrando un efecto “ángel y demonio”.

 Octavio Guzmán / EFE
3 de 14

Ariana Grande sorprendió con cuatro cambios de vestuario. En la alfombra roja lució un vestido negro con lunares blanco de Fendi, acompañado de joyas Swarovski y zapatos

Fotos Instagram MTV
4 de 14

En la transmisión de la gala lució tres atuendos más.

 Fotos Instagram MTV
5 de 14

El último fue un elegante vestido negro de pedrería y tul.
6 de 14

Doja Cat redefinió la extravagancia con un mini vestido de rombos de Balmain, diamantes de Chopard y un bolso en forma de lipstick de Judith Leiberny. Cada detalle contaba una historia de lujo irreverente.

 Octavio Guzmán / EFE
7 de 14

Tyla rindió homenaje a Chanel con un top vintage reinterpretado como vestido, acompañado de joyas y cinturón de Pandora. Su look fue una mezcla perfecta entre sofisticación clásica y estilo urbano.

 Octavio Guzmán / EFE
8 de 14

Rosé, de BLACKPINK, brilló con un vestido dorado de escote palabra de honor y falda de flecos. Su estilismo fue tan impactante como su actuación, consolidando su lugar como referente de moda.

 Octavio Guzmán / EFE
9 de 14

Lady Gaga fue pura teatralidad con un diseño de Marc Jacobs: capas negras, toques púrpura, guantes de encaje y un tocado floral rojo intenso. Su look fue tan dramático como su presencia en el escenario, reafirmando su estatus como ícono de moda.
10 de 14

El cantante colombiano J Balvin posa junto a su esposa Valentina Ferrer.

 Octavio Guzmán / EFE
11 de 14

De derecha a izquierda las integrantes del grupo musical Katseye: Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Yoonchae Jeong, Sophia Laforteza y Lara Raj posan.

 Octavio Guzmán / EFE
12 de 14

De izquierda a derecha Lenny Taváre, J Balvin, Justin Quiles y DJ Snake posan durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs).

 Octavio Guzmán / EFE
13 de 14

El puertorriqueño Ricky Martin sorprendió con su look de alfombra roja con su camisa satinada verde y pantalón negro, mostrando un juvenil look.

 Octavio Guzmán / EFE
14 de 14

El cantante estadounidense Lenny Kravitz lució un conjunto elegante en la alfombra roja.

 Octavio Guzmán / EFE
