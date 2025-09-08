Los mejores looks de los MTV VMAs 2025: moda, glamur y audacia

Jessica Simpson lució un vestido de tul negro con transparencias, sofisticado y glamuroso, que reafirmó su regreso a los reflectores con estilo. Sabrina Carpenter desfiló por la alfombra roja con un sensual vestido rojo de encaje y transparencia con una estola de accesorio.
Paris Hilton eligió un conjunto negro con corsé de llamas y mangas de cuero, logrando un efecto “ángel y demonio”.
Ariana Grande sorprendió con cuatro cambios de vestuario. En la alfombra roja lució un vestido negro con lunares blanco de Fendi, acompañado de joyas Swarovski y zapatos
En la transmisión de la gala lució tres atuendos más.
El último fue un elegante vestido negro de pedrería y tul.
Doja Cat redefinió la extravagancia con un mini vestido de rombos de Balmain, diamantes de Chopard y un bolso en forma de lipstick de Judith Leiberny. Cada detalle contaba una historia de lujo irreverente.
Tyla rindió homenaje a Chanel con un top vintage reinterpretado como vestido, acompañado de joyas y cinturón de Pandora. Su look fue una mezcla perfecta entre sofisticación clásica y estilo urbano.
Rosé, de BLACKPINK, brilló con un vestido dorado de escote palabra de honor y falda de flecos. Su estilismo fue tan impactante como su actuación, consolidando su lugar como referente de moda.
Lady Gaga fue pura teatralidad con un diseño de Marc Jacobs: capas negras, toques púrpura, guantes de encaje y un tocado floral rojo intenso. Su look fue tan dramático como su presencia en el escenario, reafirmando su estatus como ícono de moda.
El cantante colombiano J Balvin posa junto a su esposa Valentina Ferrer.
De derecha a izquierda las integrantes del grupo musical Katseye: Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Yoonchae Jeong, Sophia Laforteza y Lara Raj posan.
De izquierda a derecha Lenny Taváre, J Balvin, Justin Quiles y DJ Snake posan durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs).
El puertorriqueño Ricky Martin sorprendió con su look de alfombra roja con su camisa satinada verde y pantalón negro, mostrando un juvenil look.
El cantante estadounidense Lenny Kravitz lució un conjunto elegante en la alfombra roja.