El Loco de la Selva hace inesperada revelación: "Me retiro del fútbol"

De manera sorpresiva y en plena cuenta regresiva para el esperado duelo entre los tiktokers de Honduras y El Salvador, El Loco de la Selva ha hecho un repentino anuncio.
El Loco de la Selva, director técnico de la selección hondureña de creadores de contenido, anunció que deja el fútbol para dedicarse al básquetbol... ¡e incluso formará su propia selección!
"Bueno cerot... me retiré del futbol y tengo a mis estrellas acá en el baloncesto, una nueva experiencia, una nueva aventura, que coma mierd... Supremo y su selección de tiktokers, en el baloncesto haremos historia", dijo El Loco de la Selva.
En el video se observa al popular tiktoker acompañado de quienes asegura serán sus próximas estrellas.
Algunos aseguran que la reacción de El Loco de la Selva se da debido a molestias con Supremo por ofrecerle su puesto al periodista Eduardo Maldonado.
Este partido de tiktokers ha capturado la atención de todo Honduras: el primer enfrentamiento, celebrado el pasado 8 de agosto en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla, terminó con victoria salvadoreña por 3-2, y no solo colmó el estadio con alrededor de 10 000 espectadores, sino que también alcanzó más de 300 000 visualizaciones simultáneas en YouTube.
Figuras como Supremo, Los Hijos de Morazán, Caracolito, Davis Flow, Shin Fujiyama, La More, Loncho, Brayan, Osvaldo, Rafiña y MR JC prometen ofrecer un espectáculo cargado de energía, música y goles.