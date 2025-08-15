El Loco de la Selva hace inesperada revelación: "Me retiro del fútbol"

Este partido de tiktokers ha capturado la atención de todo Honduras: el primer enfrentamiento, celebrado el pasado 8 de agosto en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla, terminó con victoria salvadoreña por 3-2, y no solo colmó el estadio con alrededor de 10 000 espectadores, sino que también alcanzó más de 300 000 visualizaciones simultáneas en YouTube.