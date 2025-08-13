El Loco de la Selva: "Eduardo Maldonado ahora quiere ir a sacar pecho"

"Hoy sentí dolor en mi alma, el hombre que siempre he apoyado yo en los eventos, al hombre que quiero, que admiro y que siempre he estado a su lado, lo escuché decir que Eduardo Maldonado podía ser el director técnico de la selección si le llevaba dos mujeres, o sea que el cariño y el respeto que yo le tengo, le valió ver... a Supremo y ahora me está cambiando por dos mujeres", inició diciendo el también influencer.