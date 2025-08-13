  1. Inicio
El Loco de la Selva: "Eduardo Maldonado ahora quiere ir a sacar pecho"

El Loco de la Selva no tomó a bien la noticia de ser reemplazado por Eduardo Maldonado como el director técnico de la selección de tiktokers.

El Loco de la Selva: Eduardo Maldonado ahora quiere ir a sacar pecho
1 de 10

La interrogante sobre quién será el director técnico de la selección de tiktokers en próximo partido de Honduras contra El Salvador en San Pedro Sula, continúa.

2 de 10

Y es que desde el pasado viernes 8 de agosto, fue El Loco de la Selva quien tomó la dirección de la selección catracha de tiktoker en el partido de El Salvador.

3 de 10

En el partido de vuelta, fue el periodista Eduardo Maldonado quien mostró su interés por ser el nuevo director de los tiktokers, propuesta que fue aceptada por Supremo, con la condición de que Maldonado lleve a Cesia Mejía y Milagro Flores al partido.

4 de 10

"Hoy sentí dolor en mi alma, el hombre que siempre he apoyado yo en los eventos, al hombre que quiero, que admiro y que siempre he estado a su lado, lo escuché decir que Eduardo Maldonado podía ser el director técnico de la selección si le llevaba dos mujeres, o sea que el cariño y el respeto que yo le tengo, le valió ver... a Supremo y ahora me está cambiando por dos mujeres", inició diciendo el también influencer.

5 de 10

"Eduardo Maldonado ahora quiere sacar pecho, porque cuando fuimos a El Salvador no te mando un camarógrafo para cubrir el evento, porque no confiaba en ese evento, pero son cosas tuyas, pedazo de pende...", concluyó.

6 de 10

Todo indica que El Loco de la Selva no está de acuerdo con ser reemplazado por el reconocido periodista hondureño.

7 de 10

Y aunque fue Eduardo Maldonado quien al principio se ofreció, hasta el momento no ha respondido a la condiciones puestas por Supremo.

8 de 10

Hasta el momento Supremo no ha respondido a las declaraciones hechas por El Loco de la Selva.
9 de 10

El próximo partido de Honduras contra El Salvador se realizará el próximo viernes 22 de agosto en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

10 de 10

Los precios ya fueron publicados y son sol: 50 lempiras, silla y preferencia 100 lempiras.

