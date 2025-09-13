Liam Hemsworth le habría sido infiel a Miley Cyrus con Gabriella Brooks

La reciente noticia del compromiso entre Liam Hemsworth y la modelo australiana Gabriella Brooks ha encendido las redes sociales, no solo por el impresionante anillo vintage que ella presume, sino por las sombras del pasado que resurgen con fuerza.
Y aunque el actor australiano anunció hasta ayer su compromiso con Gabriella, los rumores ya habían surgido desde el pasado mes de agosto, cuando ella fue captada en la playa luciendo el enorme anillo.
Pero ahora los seguidores de Miley Cyrus están enfocados en otro tema, y es que según ellos, el matrimonio entre la cantante y el actor habría terminado en 2019 no solo por diferencias personales, sino por una supuesta infidelidad de Liam con Gabriella Brooks, quien hoy es su prometida.
Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores cobraron fuerza cuando Hemsworth fue visto con Brooks poco después de anunciar su divorcio.
Otra teoría que ha surgido con fuerza, sobre todo en TikTok, es que Gabriella Brooks fue bailarina de Miley Cyrus allá por el año 2014. Lo que daría a entender que ella siempre estuvo cerca de Miley y Liam, sin embargo, esa teoría tampoco ha sido comprobada.
La relación entre Liam y Miley fue una montaña rusa mediática desde que se conocieron en el set de The Last Song en 2009.
Tras años de idas y vueltas, se casaron en 2018, pero el matrimonio duró apenas ocho meses.
Mientras Miley fue fotografiada besando a Kaitlynn Carter en Capri, fuentes cercanas a la cantante afirmaban que Liam llevaba una vida de excesos y que su vínculo con Brooks ya existía antes del divorcio.
Hoy, con un anillo de compromiso valorado en más de 150 mil dólares y una estética que refleja madurez y sobriedad, Liam y Gabriella parecen haber dejado atrás el escándalo. Pero para muchos fans, el inicio de esta historia de amor aún tiene preguntas sin responder.
Pero, ¿Quién es Gabriella Brooks? Gabriella Brooks es una modelo australiana nacida en Sídney el 18 de mayo de 1996. Fue descubierta por un cazatalentos a los 14 años y desde entonces ha trabajado con marcas de alto perfil como Calvin Klein, Louis Vuitton y Valentino.
Su estilo elegante y sobrio la ha convertido en una figura destacada en la industria de la moda, especialmente tras su participación en la Semana de la Moda de Australia en 2023.
Además del modelaje, Gabriella estudió Historia Antigua y Arqueología, lo que revela una faceta académica poco conocida. Es conocida por mantener un perfil bajo, especialmente en su relación con Liam Hemsworth.
Y aunque hoy en día Liam Hemsworth y Miley Cyrus ya no están juntos, en su momento fueron una de las parejas más queridas de Hollywood.