Las mejores fotos de la Miss Universo, Fátima Bosch, en El Salvador

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, realizó una visita oficial a El Salvador, donde participó en diversas actividades protocolarias, sociales y culturales como parte de su agenda internacional.
Durante su estadía, Bosch recorrió distintos puntos emblemáticos del país, promoviendo el turismo y resaltando la riqueza cultural salvadoreña.
Asimismo, sostuvo encuentros con autoridades locales y representantes de organizaciones sociales, con quienes abordó temas relacionados con el desarrollo comunitario y la importancia del arte.
"Días que dejan huella. En Santa Tecla, visitamos El Palacio Tecleño con el alcalde, @henryfloresst, un lugar donde la creatividad se convierte en oportunidad a través del arte, la gastronomía, la danza, los idiomas y mucho más para todas las edades", escribió Fátima en sus redes sociales junto a varias postales.
La reina de belleza también tuvo la oportunidad de compartir con la comunidad Las Palmeras. "Un espacio creado para la conexión, el crecimiento y las oportunidades. Hoy, en la Comunidad Las Palmeras, Santa Tecla, se inauguró un centro comunitario que beneficiará a más de 500 familias, creando un espacio para la conexión, el crecimiento y las oportunidades", agregó.
"Gracias al alcalde @henryfloresst por la invitación y por permitirnos ser parte de esta significativa iniciativa", añadió.
En sus intervenciones públicas, la representante de Miss Universo destacó la hospitalidad de los salvadoreños y expresó su interés en contribuir a iniciativas que generen impacto positivo en la región.
La visita también incluyó actividades con jóvenes y niños donde compartió mensajes enfocados en liderazgo, educación y compromiso social.
La presencia de Bosch en El Salvador forma parte de una gira internacional que busca fortalecer la proyección de causas sociales impulsadas por la organización Miss Universo.
Fátima Bosch nació en Teapa, Tabasco, el 19 de mayo del 2000, y tiene 25 años. Fue elegida Miss Universo el pasado 21 de noviembre de 2025.