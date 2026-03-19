Las mejores fotos de la Miss Universo, Fátima Bosch, en El Salvador

La reina de belleza también tuvo la oportunidad de compartir con la comunidad Las Palmeras. "Un espacio creado para la conexión, el crecimiento y las oportunidades. Hoy, en la Comunidad Las Palmeras, Santa Tecla, se inauguró un centro comunitario que beneficiará a más de 500 familias, creando un espacio para la conexión, el crecimiento y las oportunidades", agregó.