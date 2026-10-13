Las revelaciones de Always Lalisa sobre la vida de la estrella de Blackpink

En "Always Lalisa", la cantante aborda por primera vez aspectos de su vida sentimental y las especulaciones que durante años rodearon su nombre. Entre ellas destacan los rumores que la vincularon con Jungkook, integrante de BTS, alimentados por interacciones que los fans interpretaron como señales de cercanía y por teorías relacionadas con el videoclip de "Dream". Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada. A través del documental, Lisa también revela detalles de una relación que decidió mantener en privado debido a las estrictas normas de la industria del K-pop.