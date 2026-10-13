Las revelaciones de Always Lalisa sobre la vida de la estrella de Blackpink

Lisa, la icónica integrante de BlackPink, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino y reinvención personal. Su documental, Always Lalisa, dirigido por Sue Kim, revela aspectos íntimos y sorprendentes de su vida y carrera.
Nacida en la provincia de Buri Ram, Tailandia, Pranpriya Manobal, conocida mundialmente como Lalisa Manobal, encontró en la música y el baile su mayor refugio desde la infancia. Su vida dio un giro cuando un adivino recomendó cambiar su nombre a "Lalisa", que significa "bendecida", para atraer mejores oportunidades.
Sus primeros pasos artísticos fueron en concursos escolares y locales, donde siempre destacaron por su energía. La artista en varias ocasiones ha confesado que su mayor anhelo era compartir su pasión y sensibilidad a través de la enseñanza, ya que desde niña soñaba con ser maestra de danza.
En 2016 debutó como integrante de la banda BlacPink bajo YG Entertainment, el grupo se convirtió rápidamente en fenómeno mundial. Lisa aportó un estilo único que la distinguió dentro del K-pop, su presencia escénica conquistó audiencias internacionales y fue el inicio de su reconocimiento mundial.
Las grandes casas de moda la han elegido como embajadora global de moda, Celine, Bulgari y Louis Vuitton han confiado en su imagen. Su estilo combina elegancia y autenticidad, lo que la consolidó como un ícono de tendencias internacionales.
Su primer sencillo como solista, LALISA, rompió récords en Corea del Sur. Alcanzó más de 73 millones de vistas en YouTube en 24 horas, el proyecto consolidó su identidad artística independiente. Lisa demostró que podía brillar solar y su nombre sonó en cada nota tailandés y a nivel internacional.
Tras consolidar su carrera con BlacPink, Lisa enfrentó un nuevo reto: demostrar quién era como artista independiente y construir su propia identidad fuera del grupo. Ahora, la artista abre las puertas de su historia en el documental "Always Lalisa", donde comparte los momentos que marcaron su camino antes de convertirse en una de las estrellas más influyentes del K-pop y de cómo Lisa dejó su hogar en Tailandia a los 14 años para entrenarse en Corea del Sur.
En el documental "Always Lalisa", la cantante recuerda con cariño a Nok, el profesor que la impulsó a creer en su talento cuando apenas comenzaba. También revela que, antes de su caída, pudo compartir con él una de las noticias más importantes de su vida: su ingreso como aprendiz de YG Entertainment. Años después, Lisa sigue recordándolo con profunda gratitud y cariño.
El documental repasa la década de la artista tailandesa en BLACKPINK y presenta a Jennie, Rosé y Jisoo como sus "almas gemelas".
En "Always Lalisa", la cantante aborda por primera vez aspectos de su vida sentimental y las especulaciones que durante años rodearon su nombre. Entre ellas destacan los rumores que la vincularon con Jungkook, integrante de BTS, alimentados por interacciones que los fans interpretaron como señales de cercanía y por teorías relacionadas con el videoclip de "Dream". Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada. A través del documental, Lisa también revela detalles de una relación que decidió mantener en privado debido a las estrictas normas de la industria del K-pop.
La canción Money se convirtió en fenómeno internacional. Fue el primer tema de un solista K-pop en superar mil millones de streams en Spotify. Su ritmo contagioso cruzó fronteras y culturas, Lisa reafirmó su impacto más allá de BlackPink. La industria la reconoció como fuerza independiente.
Lisa ha recibido múltiples premios MTV y récords Guinnes, su trayectoria ha sido celebrada en ceremonias internacionales. En 2023 fue distinguida con la Orden del Imperio Británico. Cada galardón confirma su influencia en la música y la cultura, su nombre ya forma parte de la historia del pop.
Lisa reconoce que se sentía cohibida al trabajar con profesionales a los que acababa de conocer y que enseñar sus capacidades vocales le provocaba cierta vergüenza. "Por primera vez, tuve que buscar productores y compositores por mi cuenta fuera de Corea. Estaba un poco fuera de mi zona de confort", cuenta la artista.
En Always Lalisa se encarga de enseñar lo que ocurre cuando desaparece todo eso y la cantante tiene que enfrentarse a un estudio con desconocidos y cantar delante de ellos. El documental aborda la presión constante de la industria del K-pop y cómo Lisa navega la fama global sin perder su esencia.
La película la muestra buscando momentos de calma, rodeado de amigos y familia, y priorizando su bienestar emocional. Este mensaje resuena especialmente entre mujeres que buscan equilibrio entre el éxito profesional y la vida personal. "Always Lalisa" llegó a salas IMAX y otros cines de todo el mundo el sábado 12 de octubre de 2026, dentro de un lanzamiento limitado.