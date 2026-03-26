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¿Por qué expulsaron a Oriana Marzoli de La Casa de los Famosos 6?

Oriana Marzoli fue expulsada del reality de Telemundo tras conflictos y acusaciones de violencia verbal, en una decisión tomada por el público.

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 11:34 -
  • Redacción web
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Oriana Marzoli fue expulsada de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo, tras semanas marcadas por conflictos y acusaciones de violencia verbal dentro del reality. La decisión se tomó mediante votación del público, luego de que “La Jefa” solicitara una sanción por su comportamiento.

 Foto @orianamarzoli
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Durante su participación, Marzoli acumuló enfrentamientos con varios compañeros, entre ellos Celinee Santos, lo que generó un ambiente de tensión constante dentro de la casa. Las discusiones recurrentes fueron escalando en intensidad con el paso de los días.

 Foto @orianamarzoli
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Aunque no se registraron agresiones físicas, sus constantes gritos, provocaciones y enfrentamientos fueron percibidos por parte de la audiencia como violencia verbal, lo que influyó en la decisión final.

 Foto @orianamarzoli
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El proceso de expulsión marcó un hecho inédito en el programa, ya que “La Jefa” abrió una votación especial para que el público determinara el futuro de la participante dentro del reality.

 Foto @orianamarzoli
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Como resultado, Oriana Marzoli se convirtió en una de las salidas más comentadas de la temporada, evidenciando el peso de la audiencia en la dinámica del formato.

 Foto @orianamarzoli
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La expulsión generó reacciones divididas entre figuras públicas. Sergio Mayer, actor y exhabitante del reality, afirmó que se trata de “un mensaje claro de que la violencia no puede normalizarse en televisión”.

 Foto @segiomayer
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Sergio Mayer también señaló que, si bien Marzoli aportaba contenido y audiencia, la producción debía priorizar la convivencia entre los participantes.

 @telemundorealities
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Por su parte, Lupita Jones, ex Miss Universo, consideró que la salida fue “necesaria para preservar la dignidad del formato”, al subrayar que el entretenimiento no debe basarse en dinámicas agresivas.

 @lupitajones
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El influencer Kuno reaccionó en redes sociales indicando que “Oriana era fuego puro, pero se quemó sola”, reconociendo su impacto mediático, aunque cuestionando su manejo de los límites dentro del programa.

 Foto @kunno
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En redes sociales, tanto celebridades como exconcursantes coincidieron en que esta expulsión marca un precedente, al otorgar al público un rol directo en la sanción de comportamientos considerados tóxicos. Sin embargo, algunos seguidores defendieron a Marzoli, argumentando que su personalidad forma parte del atractivo del reality.

 Foto @kunno
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Oriana Marzoli ha construido su carrera en realities como Mujeres y Hombres y Viceversa, Gran Hermano VIP, Supervivientes, Amor a Prueba y Doble Tentación. En varios de estos programas ha enfrentado situaciones similares, incluyendo sanciones, abandonos y expulsiones vinculadas a conflictos.

 Foto @orianamarzoli
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Su estilo confrontativo la ha convertido en una figura mediática recurrente, aunque también polémica, dentro de este tipo de formatos televisivos.

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La expulsión en La Casa de los Famosos 6 no solo responde a su comportamiento dentro del programa, sino que también refleja un cambio en la dinámica del reality, donde la audiencia establece límites frente a conductas percibidas como violencia verbal.

 Foto @orianamarzoli
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