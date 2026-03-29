Kim Novak critica que Sydney Sweeney la interprete en el cine: "Error garrafal"

Kim Novak declaró recientemente a The Times de Londres que jamás habría aprobado la próxima película dramática "Scandalous", sobre su relación con Sammy Davis Jr., protagonizada por Sydney Sweeney y David Jonsson.
Sweeney interpretará a Novak en la película, junto a Jonsson como Davis. Novak no está contenta con la elección de Sweeney para el papel, y declaró a The Times que la estrella de "Anyone But You" "sobresale demasiado de la cintura para arriba".
A Novak también le preocupa que la película se centre demasiado en la dinámica sexual entre ella y Davis, cuando en realidad su romance se basaba en que tenían "mucho en común. Es imposible que no fuera una relación sexual, porque Sydney Sweeney luce sexy todo el tiempo. Fue un error garrafal interpretarme".
Kim Novak agregó que: "Ella no es la persona idónea para interpretarme”.
La producción de “Scandalous” se anunció por primera vez en octubre de 2024, con Colman Domingo, coprotagonista de Sweeney en “Euphoria”, al frente del proyecto.
Si bien Novak aún se muestra algo indecisa sobre “Scandalous”, Sweeney declaró a People en octubre de 2025 que se sentía “increíblemente honrada” de protagonizar la película.
“Creo que su historia sigue siendo muy relevante hoy en día, ya que lidió con Hollywood, el escrutinio público de sus relaciones, su vida privada y el control de su imagen”, afirmó. “Y creo que, en mi caso, me identifico con ella de muchas maneras”.
Novak y Davis se conocieron en 1956, cuando aparecieron como invitados en “The Steve Allen Show”. Continuaron viéndose con regularidad al año siguiente, y Davis visitó el set de “Vértigo” de Alfred Hitchcock. La pareja se reencontró en un baile benéfico de Acción de Gracias en California y terminaron pasando las fiestas juntos.
En 1958, su relación se hizo pública después de que un columnista de Chicago publicara un artículo sobre la relación entre Davis y Novak, afirmando que pronto podrían casarse.
Novak negó la noticia y, días después, Davis se casó con la actriz afroamericana Loray White. Su relación duró solo un año. Por su parte, Novak se casó con Richard Johnson en 1965.