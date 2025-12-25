Desde Karol G hasta Justin Bieber, así celebran Navidad los famosos

Shakira celebró la Navidad con una grandiosa noticia. "Este año, mi mejor regalo de Navidad es ver graduarse a 415 estudiantes de nuestros colegios ´Pies Descalzos´ en la Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena. 415 sueños que se realizan gracias al trabajo en equipo de nuestra Fundación y de los maestros que los han acompañado desde su infancia hasta hoy. ¡Felicidades a nuestros estudiantes y feliz Navidad!".