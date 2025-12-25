Desde Karol G hasta Justin Bieber, así celebran Navidad los famosos

La cantante Karol G compartió una serie de fotografías en la playa con el mensaje: "Me faltó una foto de un buñuelito en esta playa. Los amo mucho pues, FELIZ NAVIDAD". Con su espectacular figura, la artista disfrutó del paisaje, la tranquilidad y la paz de esta fecha.
Jennifer López compartió en familia, con un look sencillo, la famosa pasó una noche tranquila y con las clásicas pijamas en esta época de invierno.
Vistiendo iguales y en la paz del hogar, JLo escribió: "Era la noche", con emojis navideños.
El jugador Cristiano Ronaldo y su familia pasaron la Nochebuena en su hogar. El portugués publicó un video en el que se les ve caminando y bailando alrededor del lugar.
Antonella Rocuzzo y Lionel Messi posaron con alegría en sus fotos navideñas, además de mostrar su comedor donde compartirían la cena, en la que parece que hubo decenas de invitados especiales. Ambos desearon una "Feliz Navidad" desde sus perfiles en Instagram.
Justin Bieber compartió fotografías sin descripción, en donde aparece él sonriente. También sale su hijo vestido de rojo y con un gorro navideño.
Su hijo, de quien aún no se conoce su cara, salía caminando. El artista agregó la canción de Andy Williams, "I´ts the Most Wonderful Time".
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, subió esta publicación a su Instagram en la que escribió "¡Feliz Navidad!".
Selena Gomez y Benny Blanco lo pasaron feliz en lo que llamaron "El País de las Maravillas". Se taparon su cara para pasar desapercibidos, pero se les vio divirtiéndose.
David Beckham fue el encargado de poner el árbol de Navidad en su casa, mientras su esposa Victoria lo grababa. Esto previo a las fiestas decembrinas.
Victoria Beckham compartió en Instagram imágenes de una celebración distendida con David Beckham y su hijo Cruz Beckham, de 20 años, quien aportó el entretenimiento al festejo.
La estrella de "Thor" llevó las vacaciones a otro nivel y pasó la Navidad en la isla Fiji junto a sus hijos y su esposa Elsa Pataky. En las imágenes compartidas por Instagram se le ve también divirtiéndose con su hermano Liam y surfeando por las olas.
Elton John celebró por motivos especiales: el vigésimo aniversario de su unión civil con David Furnish y el reconocimiento platino a su canción “Step Into Christmas” en Estados Unidos y Reino Unido.
La cantante de la reconocida canción “APT” compartió algunas fotografías al lado del árbol y escribió en la leyenda de la publicación un mensaje a sus fans: “Feliz Navidad a mis número uno. Espero que todos tengan una Navidad cálida y segura”.
Shakira celebró la Navidad con una grandiosa noticia. "Este año, mi mejor regalo de Navidad es ver graduarse a 415 estudiantes de nuestros colegios ´Pies Descalzos´ en la Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena. 415 sueños que se realizan gracias al trabajo en equipo de nuestra Fundación y de los maestros que los han acompañado desde su infancia hasta hoy. ¡Felicidades a nuestros estudiantes y feliz Navidad!".
Mariah Carey y su familia celebró con su familia y un amigo especial, Santa Claus, que llenó de regalos el árbol de Navidad.