Kang Tae Oh regresa a la pantalla: todo sobre su nueva serie

Kang Tae Oh ha tenido una carrera destacada en la industria del entretenimiento. Debutó en 2013 con la serie web “After School: Lucky or Not” y rápidamente ganó popularidad por su versatilidad y talento. Entre sus trabajos más notables se encuentran “The Tale of Nokdu” (2019), “Run On” (2020) y “Doom at Your Service” (2021).