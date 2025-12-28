Tragedia en México: al menos 13 muertos y 98 heridos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

En un primer comunicado, la Secretaría de Marina indicó que el CIIT señaló que "se registró un evento ferroviario" a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, "en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros".