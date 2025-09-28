Esto hizo Justin Bieber mientras Selena Gomez se casaba con Benny Blanco

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez y el productor y compositor musical Benny Blanco se dieron ayer el "sí, quiero", en una boda que se realizó luego de dos años de noviazgo.
Pocas horas después de su boda, Selena Gomez compartió las primeras fotos oficiales del enlace con Benny Blanco, luciendo un elegante vestido blanco, sonriente y muy cercana a su esposo, quien lucía serio.
El enlace se llevó a cabo en un exótico espacio de Montecito, California, rodeado de jardines exuberantes y vistas al océano.
No se ha confirmado el lugar exacto, sin embargo, se especula que podría haber sido en San Ysidro Ranch o Sea Crest Nursery, donde invitados de la talla de Taylor Swift y Paris Hilton figuraban.
Mientras tanto, Justin Bieber, ex de Selena Gomez, se expresó a través de su Instagram, donde pocas horas después de que la artistas compartiera sus fotos de la boda, él también hizo lo suyo.
El artista, originario de Canadá, compartió durante la tarde del sábado varias fotografías del juego de basquetbol que tuvo el viernes en The League en Los Ángeles.
También, afirmó que se reunió con Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss en un estudio de grabación, lo cual puede revelar algún nuevo proyecto que está preparando.
Lo que captó todos los focos no fueron las fotos deportivas, sino la canción que acompañó su publicación: “I DO”, una balada romántica sobre su matrimonio con su esposa Hailey Bieber, incluida en su álbum reciente “SWAG”.
El título de la canción significa “Acepto” o “Sí, quiero”, las palabras que habitualmente se pronuncian en una ceremonia nupcial, y al analizar la letra se pueden encontrar frases que muchos seguidores interpretaron como una confesión dirigida a Selena.
Algunas frases de la canción dicen: “Nunca te amé más que ahora mismo”, “Siempre serás la persona que elija”, “Nadie puede tocarte, yo sí”, “Apúrate, ven aquí, no me hagas esperar” y ”esos sentimientos (los míos) no se irán”.
Aunque se conocieron por primera vez en 2009, se decía por primera vez que Justin Bieber y Selena Gomez estaban saliendo en 2011 y tuvieron una relación intermitente durante ocho años, rompiendo inicialmente en 2014.