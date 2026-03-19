Juan Freer, la promesa del corrido tumbado que llega a Honduras

El cantautor Juan Freer se abre paso con fuerza dentro del regional mexicano, consolidándose como una de las figuras emergentes en el género de los corridos tumbados gracias a su estilo auténtico y letras cargadas de superación. El cantante estará presente en la "Party de Verano 2026" en Tegucigalpa, Honduras, el 21 de marzo en el Estadio Chochi Sosa.
Originario de Culiacán, el joven artista inició su camino musical entre los 14 y 15 años, cuando tomó una guitarra con la intención de aprender una canción en la escuela, sin imaginar que ese momento marcaría el inicio de su carrera.
Rodeado de instrumentos en su entorno familiar, Freer encontró en la música una forma de expresión desde temprana edad, influenciado especialmente por su abuelo, quien, aunque no se dedicaba profesionalmente a este ámbito, fue clave en despertar su interés.
Para el cantante, la composición nace de experiencias personales. Cada tema refleja vivencias propias que se traducen en letras cercanas, logrando una conexión directa con una audiencia que se identifica con sus historias.
Su crecimiento ha sido notable entre 2024 y 2026, periodo en el que ha logrado posicionarse en plataformas digitales con temas que abordan la superación personal y el esfuerzo.
Entre sus canciones más destacadas figura “Yo Vengo De La Nada”, que acumula más de 169 millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como uno de sus mayores éxitos.
Otro de los temas que ha impulsado su popularidad es “Joven De La Sierra”, una pieza que ha resonado con fuerza entre el público y que suma millones de escuchas, además de una importante presencia en TikTok. A esta lista se suman canciones como “No Éramos Pobres”, “Desde Cero” y “Mi Apellido Pesa”, las cuales refuerzan su propuesta musical y evidencian su crecimiento dentro de la industria.
El estilo de Juan Freer está influenciado por exponentes reconocidos del género como Gerardo Ortiz y Máximo Grado, cuyas trayectorias han dejado huella en su forma de interpretar y componer.
El Party de Verano 2026 en Tegucigalpa se celebrará el 21 de marzo en el Estadio Chochi Sosa, presentando un cartel de música urbana con Ryan Castro, Jowell & Randy, Kapo, Dalex, Nio García, Darell y Demphra (La Factoría). Este festival urbano promete 12 horas de música con más de 10 artistas internacionales.