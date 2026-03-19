Juan Freer, la promesa del corrido tumbado que llega a Honduras

Otro de los temas que ha impulsado su popularidad es “Joven De La Sierra”, una pieza que ha resonado con fuerza entre el público y que suma millones de escuchas, además de una importante presencia en TikTok. A esta lista se suman canciones como “No Éramos Pobres”, “Desde Cero” y “Mi Apellido Pesa”, las cuales refuerzan su propuesta musical y evidencian su crecimiento dentro de la industria.