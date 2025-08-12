José Mendoza rompe el silencio tras rumores de romance con Gisselle Vásquez

En medio de crecientes rumores sobre una posible relación con su colega Gisselle Vásquez, el presentador de televisión José Mendoza ha decidido finalmente hablar al respecto.
En declaraciones tajantes, afirmó:"Pero si yo vengo y la abrazo, ¿cuál es el problema? Que les incomoda, metiches".
José Mendoza dejó claro que si él y Gisselle tuvieran una relación no existe ningún problema, ya que ambos son personas solteras.
"Nunca he estado casado, si tengo una bebé y yo creo que la gente piensa que yo estoy casado por eso y actualmente estoy soltero", afirmó.
Sus respuestas fueron concisas, pero directas, buscando poner fin a especulaciones que, según él, no deberían preocupar al público.
Los rumores de la relación entre José y Gisselle tomaron fuerza luego de que fueran captados dándose cariñitos antes de entrar a un restaurante.
Hasta el momento, Gisselle Vásquez no se ha pronunciado al respecto y no ha desmentido a aceptado los rumores que le rodean.
Gisselle Vásquez es una reconocida presentadora del canal HCH, aunque no suele ser muy controversial, recientemente ha enfrentado varias polémicas, entre ellas el conflicto con Malena Maradiaga y ahora, su supuesta relación con José Mendoza.