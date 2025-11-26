José Luis Rodríguez explota: "Me echaron como a un delincuente"

José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como "El Puma", rompió el silencio tras la difusión del video en el que aparece siendo retirado de un vuelo de American Airlines luego de un altercado con un miembro de la tripulación.
El artista compartió un mensaje dirigido a su público latino, donde explicó paso a paso cómo vivió la situación y dejó claro que, debido al trato recibido, espera una disculpa formal de la compañía aérea.
Rodríguez comenzó recordando que llevaba varias horas sin dormir, algo que atribuyó a los efectos de su trasplante y a la exigencia del itinerario. “Siempre he sido puntual. Estaba allí desde muy temprano, sin haber dormido nada... Quienes han pasado por un trasplante saben lo que significa”, comentó.
Según su relato, todo se originó por un bolso que colocó bajo el asiento. Un jefe de cabina se acercó para pedirle que lo moviera, pese a que él asegura haber seguido la instrucción. Fue entonces cuando hizo un comentario que desató la tensión.
“Dije: ‘Este muchacho es un poco tonto’. En realidad usé la palabra ‘pendejada’, como diciendo tontería. Él fue y dijo que yo estaba hablando mal de él”, explicó el cantante.
A partir de ese momento, el personal de vuelo le informó que consultarían con el capitán para determinar si podía quedarse a bordo. Poco después le comunicaron que debía abandonar la aeronave.
“Me bajaron del avión como si fuera un delincuente. Ha sido una de las peores humillaciones que he vivido. Estaba agotado física y emocionalmente”, expresó.
El intérprete insistió en que su trayectoria y su manera de tratar al público hablan por él. Por eso considera que American Airlines debe reconocer el error. “La gente me conoce. Soy transparente. Espero una disculpa y que algo así no se repita”, afirmó.
Con este mensaje, “El Puma” busca dejar clara su postura: asegura que cumplió las indicaciones, que no insultó directamente al tripulante y que el trato que recibió fue desmedido. Ahora, la aerolínea deberá responder.