Jorge Cordero a Kennia Mondragón: “Eres una busca pauta”

El “encendedor” de las redes sociales Jorge Cordero, como se caracteriza, no se anduvo por las ramas para decirle algunas cosas a la presentadora de televisión Kennia Mondragón, luego de que ella defendiera a Milagro Flores, ¿por cuál motivo?
La “Dragona”, como se le conoce a Mondragón, salió en defensa de la también presentadora de televisión, y ahora cantante, Milagro Flores, ante las críticas que recibió por su más reciente canción “QUEMA”.
Kennia sorprendió en un programa en vivo para enviar un mensaje más que directo, mientras se platicaba sobre las críticas a “Millyflow”.
Y es que el origen de todo fue cuando Milagro Flores cantó una parte de su pieza musical, en la que dice: “De Honduras, yo soy la más dura”, lo cual despertó el malestar de otra presentadora de televisión y también cantante Jennifer Funes, quien se denomina “la más dura de Honduras”, alegando que le copió este sobrenombre y adjetivo.
Con su peculiar estilo, Kennia dijo: "Hay gente que habla de los presentadores de HCH para colgarse y para obtener números, o porque simplemente están apagados y no hallan cómo llamar la atención, y se quieren colgar de la fama del otro. Entonces, hay que ubicarse”.
Pero Jorge Cordero del pódcast “El Lengüetazo”, ni corto ni perezoso salió con todo a decirle públicamente a Mondragón, que ella “es una busca pauta” y que nadie habló de ella.
Asimismo, agregó diciéndole “no frontee cuando usted no es nadie. Cuando usted tenga su título hablamos”, argumentando que más bien es Kennia quien se quiere colgar de la fama de Milagro Flores.
Además, expresó que a él no le gusta que humillen a la gente: “No me gusta que vengan personas a querer ver de menos a otros. Nadie te menciona, te falta mucho por trabajar. Cuando usted esté en ese nivel, entonces hable”.
Hasta el momento, la “Dragona” no ha contestado al respecto, con lo cual se mantiene en vilo una polémica que despertó desde el lanzamiento de la canción “QUEMA”, en la cual Flores se ha ganado la aceptación de una gran parte de los hondureños y centroamericanos.