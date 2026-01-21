Jorge Cordero no se disculpará con Milagro Flores, pese a advertencia

El creador de contenido Jorge Cordero, esposo de Ana Alvarado e integrante del pódcast El Lengüetazo ha reaccionado tras la advertencia que Milagro Flores le hizo legalmente mediante su abogada Sophia Michell Barahona.
Todo empezó tras que Cordero llamase "estúpida" a Milagro en una transmisión en vivo del programa, lo cual ofendió a la presentadora y provocó una respuesta inmediata en el canal de difusión de Milagro, "El team real".
Flores dejó claro que no toleraría insultos, solamente las críticas y comentarios. Además, exigió una disculpa pública por la "falta de respeto" y manifestó que su abogado se pondría en contacto con Cordero.
Tras este aviso, "Milly", a través de su representante legal, mandó el documento legal al creador dominicano, dejando en claro tres puntos específicos. El primero es que "Jorge Cordero se abstenga de continuar refiriéndose a la señora Milagro Flores de forma ofensiva, humillante o despectiva".
La segunda petición es que "toda futura mención de su nombre, imagen o vida personal se realice dentro de un marco de respeto, prudencia y responsabilidad comunicacional". Y el tercer y último punto es que, en atención a la naturaleza pública de las expresiones emitidas, el señor Jorge Cordero emita una disculpa pública, utilizando los mismos medios o redes sociales en los que se realizaron los señalamientos, reconociendo el agravio causado, como una forma de restablecer el respeto y contribuir a la reparación del daño moral ocasionado".
Cordero volvió a reaccionar rápidamente, asegurando que recibió "una demanda de parte de Milagro por decir la palabra estúpida". El controversial creador digital reveló que su abogado ya está al tanto de la situación.
"Vamos a los tribunales si tenemos que ir. No lo voy a decir por respeto. No voy a pedir disculpa pública, como ella lo está exigiendo porque no sentí que la ofendí. Soy una persona que pide disculpas cuando lo siente, pero esta vez no lo siento y no lo haré. Mañana vamos a hablar del tema", detalló Jorge, en tono serio.
Asimismo, el dominicano agregó que hablará con fundamentos para que la gente vea "como una persona si se atreve al descaro de exigir que la respeten, cuando ella hace todo lo contrario"; en clara referencia a Milagro Flores. ¿Qué pruebas dará?
Por el momento, Milagro no ha vuelto a decir algo al respecto, pero se espera que el altercado escale y se resuelva de otra forma, mientras ninguno desista. Por su parte, Flores sí dijo el martes 20 de enero en horas de la noche mediante su canal de difusión, que ella llama a la conciliación, no a seguir estando en pelea.
Si alguien no pide disculpa pública legalmente, generalmente no hay un proceso judicial específico para forzarla, pero puede llevar a consecuencias legales si la falta inicial es un delito (daño moral, injurias, etc.) donde la disculpa podría ser parte de una reparación del daño o un criterio de atenuación de pena en juicio, y no cumplirla podría afectar la sentencia final; el proceso judicial dependerá del tipo de delito, yendo de una investigación fiscal a un juicio oral donde se dictará sentencia, con la posibilidad de apelaciones.