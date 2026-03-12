Jessie Buckley y Michael B. Jordan, rumbo al Óscar

De hecho, el apoyo de SAG-AFTRA refuerza todavía más su candidatura, al representar el sentir de la comunidad de actores que nutre una parte importante del núcleo de votantes de la Academia. Imponerse en estos cuatro galardones, que constituyen un termómetro infalible en las predicciones de los Óscar, es una gesta que rara vez ha fallado. Un pleno se traduce en una garantía estadística que históricamente ha “blindado” a los favoritos frente a cualquier posible sorpresa de última hora