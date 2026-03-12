Jessie Buckley y Michael B. Jordan, rumbo al Óscar

Jessie Buckley llega a los Óscar como la favorita para alzarse con la estatuilla a mejor actriz por “Hamnet”, avalada por un pleno histórico en la temporada de premios que impone su hegemonía estadística frente a la incertidumbre del resto de categorías.
Salvo sorpresa mayúscula, de esas que Hollywood se reserva hasta el final, la actriz irlandesa de 36 años se encamina el próximo 15 de marzo hacia un premio que parece llevar ya inscrito su nombre tras su dominio incontestable en las votaciones previas y el favor de la prensa especializada.
No será por la dura competencia que cuenta con figuras de alto perfil en la industria como Emma Stone (“Bugonia”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Renate Reinsve (“Sentimental Value”) y Kate Hudson (“Song Sung Blue”). El despliegue interpretativo de Buckley, encarnando a Agnes Shakespeare, ha generado un consenso entre la crítica y la prensa por su capacidad para transmitir un dolor universal mediante una presencia escénica devastadora.
¿Cómo ha llegado hasta aquí? Pero para entender cómo Buckey se encuentra a un paso de entrar en los libros de historia de los premios más prestigiosos del cine sin apenas cuestionarse es necesario analizar su trayectoria por las cuatro grandes citas de la temporada.
.Su victoria en los Globos de Oro en el apartado a mejor intérprete femenina en una película de drama y en los Bafta británicos supuso el primer aviso de una hegemonía que se consolidó con los premios de la crítica y el del principal sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA)
De hecho, el apoyo de SAG-AFTRA refuerza todavía más su candidatura, al representar el sentir de la comunidad de actores que nutre una parte importante del núcleo de votantes de la Academia. Imponerse en estos cuatro galardones, que constituyen un termómetro infalible en las predicciones de los Óscar, es una gesta que rara vez ha fallado. Un pleno se traduce en una garantía estadística que históricamente ha “blindado” a los favoritos frente a cualquier posible sorpresa de última hora
La sensibilidad de “Hamnet”. La posición de dominio de Buckley, encarnando a Agnes Shakespeare, la esposa del autor y dramaturgo William Shakespeare (Paul Mescal), opera en un nivel narrativo distinto al resto de las candidatas de este año.
Bajo la dirección de la oscarizada Chloé Zhao, la actriz se sumerge en la adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, centrándose en el duelo de la protagonista y la pérdida del único hijo varón que tuvo el mejor escritor de la lengua inglesa (1564-1616).
“Es una actuación inconscientemente seductora de Jessie Buckley , que le da a cada mirada y sonrisa un significado penetrante”, describió el crítico de cine británico Peter Bradshaw en la reseña de “Hamnet”, publicada en The Guardian.
La actriz pisará la gala de premios más importante del cine por segunda vez, tras su nominación en 2022 a mejor actriz de reparto por “The Lost Daughter”, un antecedente que colocó su promesa en la mira de Hollywood.
De confirmarse los pronósticos de la prensa especializada, Buckley no solo consolidará a Agnes Shakespeare como el mejor papel de su carrera, sino que además se uniría a la selecta lista de artistas irlandeses que han logrado alzarse con una estatuilla, Sépalo En 2022, Jessie recibió su primera nominación al Óscar como mejor actriz de reparto por “The Lost Daughter”. Aclamada “Sinners”, “thriller” ambientado en el Mississippi de 1932, ha hecho historia al recibir 16 nominaciones. como Daniel DayLewis (“My Left Foot”) o Cillian Murphy (“Oppenheimer”).
Y el ganador a mejor actor es... En el apartado de los intérpretes masculinos, el más reciente triunfo de Michael B. Jordan en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood por “Sinners” ha estrechado la contienda al Óscar como mejor actor con Timothée Chalamet, a la espera de recibir su primera estatuilla por “Marty Supreme” y la novedad en esa categoría del brasileño Wagner Moura por “O Agente Secreto”.
El apartado lo completa el oscarizado Leonardo DiCaprio, que compite por “One battle after another”, y Ethan Hawke por “Blue Moon”, dos consagrados actores que podrían dar la sorpresa
Jordan ganó la nominación al Óscar por interpretar a los gemelos Smoke y Stack, que abren un club nocturno exclusivo para afroamericanos, solo para ver sus planes interrumpidos por una amenaza sobrenatural, en una película de vampiros del director Ryan Coogler.
La victoria del artista en los SAG sobre Chalamet, Hawke y DiCaprio, que también competían por el premio a mejor actor, lo puso nuevamente en las quinielas como uno de los favoritos para ganar la máxima competencia.
Además, Jordan se ha beneficiado de la aceptación que los miembros de la Academia le han dado al filme, ambientado en el Mississippi del Ku Klus Klan, que obtuvo el mayor número (16) de nominaciones en la historia de los Óscar, y ha sido, hasta el momento, una de las cintas más premiadas de la temporada.
El protagonista de “Sinners” ha equilibrado la balanza, que estaba inclinada para Chalamet, que ganó el Globo de Oro como mejor actor en película de comedia, junto con el Premio de la Crítica, por encarnar a un joven vendedor de zapatos en la Nueva York que sueña con ser reconocido como el mejor jugador de tenis de mesa del mundo en 1952.