Jennifer Aplícano rompe en llanto al hablar de su relación con Miguel Marichal

"Me cansé un montón de veces como de enseñarle cómo actuar, él salía y hacía sus videos bailando y todo eso y yo, por otro lado, como que salvando su pellejo, me harté tanto que le agarré colerita me entendés y me da mucho coraje que el salga y que lo entrevisten y que de como su versión como caballero cuando conmigo no lo fue", añadió.