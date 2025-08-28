Jennifer Aplícano rompe en llanto al hablar de su relación con Miguel Marichal

Los nombres de Miguel Marichal y Jennifer Aplícano nuevamente se convierten en tendencia tras salir a la luz nuevos detalles de su relación.
Recientemente, Miguel Marichal estuvo como invitado especial en el programa de televisión "El Hilo" donde por primera vez habló de su relación con Jennifer Aplícano y los motivos de su ruptura.
“Nos conocimos en el transcurso de cinco meses, cinco meses en los que ella viajó mucho, también mi antiguo trabajo era complicado, entonces fue difícil verse también", inició diciendo Marichal.
"Al final, la relación no funcionó como esperábamos, como cualquier otra relación, al final de la forma más madura habíamos tomado la decisión de no seguir con el tema en lo que han querido saber de cuáles fueron las razones", añadió.
Y aunque en esa entrevista Miguel Marichal aseguró que el rompimiento fue de la manera más cordial entre ambos, la versión de Jennifer dice todo lo contrario.
Fue mediante una transmisión en su cuenta de TikTok que Jennifer Aplícano se refirió al tema y no pudo contener sus lágrimas.
"Quedé como la mala con la familia de él, me dolió un montón porque solo él y yo sabemos como nos comportamos, me entendés, él es una excelente persona, pero yo conocí la versión de él siendo su novia y en un montón de situaciones yo me sentí como desprotegida", inició diciendo Jennifer.
"Me cansé un montón de veces como de enseñarle cómo actuar, él salía y hacía sus videos bailando y todo eso y yo, por otro lado, como que salvando su pellejo, me harté tanto que le agarré colerita me entendés y me da mucho coraje que el salga y que lo entrevisten y que de como su versión como caballero cuando conmigo no lo fue", añadió.
Jennifer Aplícano también reconoció que el error fue de ella, ya que se metió con alguien menor que ella.
Jennifer Aplícano y Miguel Marichal fueron en su momento unas de las parejas más queridas de la farándula en Honduras, sin embargo, ahora al parecer, en esa relación no todo fue color de rosa como parecía.