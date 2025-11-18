¿Se operó? Jennifer Aplícano revela la verdad sobre su cuerpazo

Jennifer Aplícano vuelve a acaparar la atención en redes sociales, esta vez por su reciente apariencia física.
En los últimos días, la presentadora de HCH ha generado conversación entre los usuarios luego de compartir una serie de videos en los que luce un estilizado cuerpazo que no pasó desapercibido.
La transformación ha desatado la incógnita sobre si la comunicadora se habría sometido a algún cambio estético, ya que varios internautas señalan que su figura se ve más definida y diferente a meses anteriores.
Los comentarios en plataformas como Facebook, TikTok e Instagram se han multiplicado, generando todo tipo de teorías y comparaciones con imágenes anteriores.
Mientras algunos seguidores destacan el evidente esfuerzo físico y disciplina que podría haber detrás de su renovada figura, otros aseguran que su transformación parece demasiado notoria como para ser únicamente resultado de ejercicio.
Lo cierto es que Jennifer Aplícano continúa consolidándose como una figura influyente dentro del entretenimiento nacional, capaz de generar tendencia con cada contenido que comparte.
Su nueva apariencia, cargada de especulación y elogios, sigue alimentando la conversación pública y colocando su nombre en el foco de la opinión digital.
Tras la ola de comentarios, fue la misma Jennifer Aplícano quien respondió directamente toda la verdad.
"Yo encantada, agradecida con Dios, bendecida y en victoria de que me vean así, yo me siento, pero espectacular de que me vean un cuerpower, o sea hubo una cirugía, pero no fue estética", inició diciendo Jennifer.
"La gente deduce que porque adelgacé un montón es que tengo una cinturita, pero yo no he desmentido eso porque a mí me encanta", añadió.
De esta manera, muy a su estilo y con el sentido del humor que la caracteriza, Jennifer Aplícano desmintió los rumores de su operación.
Lo cierto es que Jennifer Aplícano sigue siendo una de las imágenes de la televisión y las redes sociales más queridas de Honduras.