Jennifer Aplícano regresa oficialmente a la TV

Jennifer Aplícano regresa oficialmente a HCH, ahora como presentadora de un nuevo proyecto.

Jennifer Aplícano regresa oficialmente a la TV
1 de 8
1 de 8

Después de haber enfrentado un difícil retiro por motivos de salud, la querida influencer y presentadora Jennifer Aplícano regresa con fuerza a la televisión.
2 de 8
2 de 8

Su reaparición será nuevamente en el canal HCH, donde ahora liderará un nuevo proyecto titulado “HCH te impulsa”.
3 de 8
3 de 8

Jennifer Aplícano ya cuenta con experiencia en televisión, pues formaba parte del equipo de presentadores de la revista "Que viva la vida", donde era una de las favoritas del público.

4 de 8
4 de 8

A pesar de ese retiro, HCH y la conductora mantuvieron una conexión abierta y llena de respeto. Ella misma afirmaba: “Mi corazón es y siempre será HCH”
5 de 8
5 de 8

Ahora, su esperado regreso se concreta con “HCH te impulsa”, un espacio que combina entretenimiento, motivación y compromiso social.
6 de 8
6 de 8

Bajo la conducción de Jennifer, la sección promete ser un puente entre la audiencia y oportunidades reales para quienes más lo necesitan.
7 de 8
7 de 8

Su paso anterior por el programa “Que viva la vida”, donde se ganó un lugar especial en la pantalla y en el corazón de los televidentes, respalda su capacidad de conectar y emocionar.
8 de 8
8 de 8

Los seguidores de HCH han expresado con entusiasmo este retorno, emocionados por volver a verla al aire.
