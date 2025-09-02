Jennifer Aplícano regresa oficialmente a la TV

Después de haber enfrentado un difícil retiro por motivos de salud, la querida influencer y presentadora Jennifer Aplícano regresa con fuerza a la televisión.
Su reaparición será nuevamente en el canal HCH, donde ahora liderará un nuevo proyecto titulado “HCH te impulsa”.
Jennifer Aplícano ya cuenta con experiencia en televisión, pues formaba parte del equipo de presentadores de la revista "Que viva la vida", donde era una de las favoritas del público.
A pesar de ese retiro, HCH y la conductora mantuvieron una conexión abierta y llena de respeto. Ella misma afirmaba: “Mi corazón es y siempre será HCH”
Ahora, su esperado regreso se concreta con “HCH te impulsa”, un espacio que combina entretenimiento, motivación y compromiso social.
Bajo la conducción de Jennifer, la sección promete ser un puente entre la audiencia y oportunidades reales para quienes más lo necesitan.
Su paso anterior por el programa “Que viva la vida”, donde se ganó un lugar especial en la pantalla y en el corazón de los televidentes, respalda su capacidad de conectar y emocionar.
Los seguidores de HCH han expresado con entusiasmo este retorno, emocionados por volver a verla al aire.