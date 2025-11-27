¿Jenni Rivera está viva? El misterioso mensaje que sacude las redes

El 9 de diciembre de 2012 quedó marcado como uno de los días más tristes para la música regional mexicana. Apenas unas horas después de ofrecer un concierto en la Arena Monterrey, Jenni Rivera abordó un avión privado para regresar a la Ciudad de México, donde debía presentarse ese mismo día en la transmisión de La voz México, programa en el que fungía como coach.