Horóscopo de hoy, 6 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Si estás al frente de un equipo en tu trabajo, recuerda que es necesario el esfuerzo conjunto. El buen líder es el que hace brillar a su equipo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La buena memoria va a ser hoy imprescindible para salir de una situación complicada que puede presentarse en tu trabajo o en los estudios, y que dará pie a posibilidades de mejorar tu estatus. No tengas vergüenza ni reparos y aprovecha la situación.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Te interesará hoy estar desconectado, al margen de los dimes y diretes de los amigos e incluso de la familia, para centrarte en lo que realmente te importa. Tu pareja va a querer ponerse en contacto contigo en varias ocasiones, pero no lo va a conseguir. Prepara una buena excusa.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La comunicación será tu arma más poderosa. En el amor, podrías abrir tu corazón sin miedo al qué dirán. En el trabajo, alguien reconoce tu talento. No te sobrecargues de tareas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Será decisiva para la buena marcha de tu economía una especial atención a los préstamos, herencias o testamentos, que deberás arreglar o renegociar con la familia. Este será un día indicado para ello.
LEO (23 julio - 22 agosto). El influjo astral hace factible una etapa de armonía en lo relacionado con el amor y la familia, un tiempo necesario para consolidar los cambios en la pareja que vienen de atrás y también encontrar nuevos alicientes con los que mirar adelante.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las diferencias entre la gente de tu trabajo se van a hacer más patentes con la llegada de un nuevo jefe o cambios en el departamento. Esto te afectará más de lo que esperas, ya que alguna persona puede defraudar tus expectativas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Verás con agrado hoy cómo también puedes divertirte haciendo algo de ejercicio, tal vez no hayas probado determinados deportes, en equipo o de uno contra uno, que te harán pasar buenos ratos al tiempo que quemas algunas calorías.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Obtendrás beneficios personales como consecuencia de una transacción profesional y tendrás la ocasión de mostrar tu generosidad premiando a algunas personas que han sido fundamentales en tus logros.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Vivirás momentos agradables en tu trabajo, mucho más de lo habitual, porque recibirás apoyo extra por parte de quien menos lo esperabas; la complicidad podría dar pie a algo más profundo, así es que mucho ojo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Deberías ordenar tus prioridades en el terreno laboral para sacar el mayor partido a tus posibilidades. A veces tienes la sensación de estar dando palos de ciego y puede que no te equivoques en esa visión, pero podrás cambiar ahora.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Parece que todo se pone a tu favor para recuperar a los seres queridos; aprovecha la ocasión que se te brinda para no volver a defraudar a quien más te quiere. En lo profesional, momentos de tranquilidad que te benefician.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Llevas tiempo esperando un cambio en el trabajo que no termina de llegar. Quizá tengas que abordar la posibilidad de emprender un nuevo camino profesional, romper con la trayectoria que has seguido hasta ahora. Déjate guiar por alguien en quien confíes.