Horóscopo de hoy, 4 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Evita discutir por orgullo, no resuelves nada. En lo sentimental, alguien espera más atención de tu parte. Sé empático.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si tienes una pareja estable, será el momento decidirse por cambios significativos en la relación, tales como compromisos de boda, enlaces o llegada de hijos. Para tu pareja y para ti pueden ser momentos de gran felicidad, no exentos de tensión.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Una antigua relación te sometió a duras pruebas y aunque el paso del tiempo te ha hecho olvidar, los aspectos más tensos vuelven de vez en cuando. Aflorarán nuevos amores o romances con los que pondrás punto final al pasado.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Te tocará poner calma en una discusión familiar. Como sabes reconducir este tipo de situaciones, tu actuación será vital y además muy positiva. En el plano laboral, es probable que te caiga una regañina por un trabajo que ha dado los resultados esperados.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las cuestiones de salud coparán este día para los nacidos bajo el signo de Cáncer, y en sentido general se sentirán atraídos por nuevas formas de vida más sanas, que garanticen cierta estabilidad en la salud en el futuro.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tus aficiones, mayoritariamente de orden intelectual, deberían complementarse con otro tipo de pasatiempos, por ejemplo los relacionados con el ejercicio físico y la naturaleza. No descuides esta faceta porque te irá muy bien para la salud.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Un viaje o la preparación del mismo, traerá cosas buenas a tu entorno más íntimo. Un familiar puede sacarte de un problema profesional o económico; aprenderás de tus errores. Buen momento para iniciarte en el deporte como válvula de escape.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No hay buenas perspectivas en asuntos monetarios, a la espera de que el cambio de ciclo se decante por el lado positivo; convendrá por tanto a los Libra nadar y guardar la ropa, sobre todo si viven de su propio negocio o son emprendedores.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aunque tenías previsto un día de descanso tranquilo, parece que las cosas se te van a torcer. Recibirás noticias de algún familiar o amigo que te traerá algún quebradero de cabeza. Estás en buena forma física, sigue cuidándote en el futuro.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu espíritu inquieto tal vez te conduzca a estudiar algún idioma que ni te habías imaginado, pero que en un futuro cercano puede ayudarte como fuente de ingresos extra. Tendrás oportunidades antes de lo que piensas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Jornada de mucha inspiración que debes canalizar hacia el arte, la espiritualidad, las terapias naturales. Trata de aprovechar todas estas cosas que pueden resultar ser un descubrimiento maravilloso para ti, y para los que te rodean.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Vas a tener un encuentro fortuito con alguien que en el pasado te parecía interesante. Si tienes en mente realizar operaciones bursátiles o inversiones, pide consejo a un buen asesor. El amor, como siempre te va de maravilla en pareja.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Atraviesas una etapa algo complicada en lo sentimental pero muy prometedora en lo profesional. Si vas a centrarte en el trabajo, el agotamiento físico y mental estará garantizado. Trata de descansar y reflexionar sobre tu vida amorosa.