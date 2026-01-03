Horóscopo de hoy, 3 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Hoy es un día excelente para resolver los asuntos pendientes con algún familiar o amistades.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Te sentirás atraído por placeres que hasta ahora han estado ocultos en tu vida. Conocerás a gente muy distinta a ti que te llevará a explorar nuevos horizontes en los que te sentirás muy distante al principio, y muy a gusto al final.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Vivirás una jornada rebosante de salud y vitalidad para acometer los ejercicios o deportes que más te gustan, pero deberás tener cuidado con la salud, en especial con las bebidas frías que puedan dañar tu garganta. Disfrutarás de buen ánimo.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu imagen puede ser importante en el día de hoy, te interesará cuidarla especialmente, pero no tanto en la ropa o complementos que elijas, sino centrándote en tu cara o cabello. Buen momento para practicar deporte y quemar calorías.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los amigos te han ayudado en numerosas ocasiones, pero hoy serás tú quien deba echar un cable a uno de ellos. Puede que en principio no te parezca adecuado si cambian tus planes de pareja, pero ésta sabrá entenderlo.
LEO (23 julio - 22 agosto). Los asuntos económicos te preocuparán lo mínimo en este día, tampoco los familiares, tan sólo emplearás el tiempo necesario en cuestiones básicas de supervivencia. Todo el tiempo libre a tu disposición para tus pasatiempos favoritos juntos a los tuyos.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Realizarás una acción solidaria sin pensártelo dos veces. Puede que te encuentres con ella de repente y que tengas que actuar con rapidez o puede que sea el fin de algo premeditado. Te sentirás generoso también con tus amigos.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Debes controlar tu genio cuando estás rodeado de la familia, pues pagas con ellos tus frustraciones y provocas situaciones inaguantables. Si te sientes melancólico o triste, ábrete a las personas que te quieren, que están deseando proporcionarte paz interior.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Necesitas escapar de la rutina y dar rienda suelta a tu imaginación; trata de encontrar algún tipo de distracción que te aleje de la realidad. Puedes iniciar cursos sobre meditación o relajación, clases de baile o algo que te divierta realmente.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tal vez en el día menos indicado, los asuntos familiares pueden llegar a agobiarte, pero, aunque vengan por parte de tu propia familia, tendrás que contar con tu pareja para arreglarlos, con dosis extra de paciencia, eso sí.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si eres estudiante, recibirás muy buenas noticias que darán un giro positivo a tu tarea. Te costará salir del aburrimiento y la apatía, pero con tu acostumbrada fuerza de voluntad, conseguirás lo que te propongas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En el terreno de la salud, buscarás un cambio en tus costumbres y tu forma de vida que puede afectar asimismo a tu ámbito familiar, porque algunos de los tuyos se sumarán a tu corriente y otros mostrarán oposición.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Vivirás una jornada excepcionalmente tranquila, en la que podrás dedicar tiempo a los asuntos que íntimamente más te interesan, y de los que no tendrás que dar cuentas a nadie. Los amigos te llamarán inútilmente.