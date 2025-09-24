Horóscopo de hoy, 24 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Consigues una fase de estabilidad profesional que te dará tiempo para actividades que, aunque no cuenten currículum, pueden darte buenas ideas, sobre todo si tienen que ver con la cultura o los viajes.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Te parecerá que de repente eres el centro de atención de todo el mundo, aunque no sabes muy bien por qué; seguramente hayas dado alguna muestra involuntaria de desánimo, y tus amigos y familia lo han sabido interpretar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las ondas negativas de tu alrededor pueden afectar a tu estado de ánimo o a la toma de decisiones que pueden ser relevantes en el futuro inmediato, así que procura distanciarte y estar centrado en tus propios asuntos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Surgirán dudas respecto a cómo afrontar algunos cambios que se presentan de improviso en asuntos de dinero, en especial si tienes algún negocio propio. Sabrás resolverlos sin dificultad siempre que no ocultes cosas y pidas consejos a las personas adecuadas.
LEO (23 julio - 22 agosto). Como con tus hijos, también el diálogo es muy importante con las personas mayores de la familia, a quienes hay que hacer ver que las cosas cambian y que todos tenemos que adaptarnos las nuevas formas de vida.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Demuestra tu espíritu de empresa si realmente te interesa el cargo por el que estás luchando. Deberás reflexionar si tanto esfuerzo merece la pena, sobre todo porque adquirirás nuevas responsabilidades que te restarán tiempo para tu vida privada.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Es hora de que te reconozcan los méritos, y no solo de palabra: se abren oportunidades en tu trabajo y tendrás que prestar mucha atención para aprovecharlas, porque hay compañeros que intentan aprovechar méritos ajenos los profesionales.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás hoy a buscar la rutina y la comodidad, posiblemente porque tu salud esté un poco tocada. No querrás cambios y harás todo lo posible por mantener las cosas en la más tranquila de las normalidades.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Vas a estar muy atareado en el trabajo y tardarás en percatarte de los continuos ataques de un compañero que tratará de hacerte la vida imposible. Intenta apartarte de las situaciones que puedan perjudicarte.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No será un buen día para las relaciones laborales, no conseguirás conectar con el sentimiento del grupo ni nadie tendrá la tranquilidad necesaria para escuchar tus puntos de vista. La mejor táctica en tu caso es esperar mejores condiciones para tus intereses.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Podrás hoy notar que te falta algo importante si no tienes pareja y ves a tu alrededor gente comprometida, pero no te dejes engañar por las apariencias. Es mejor tener seguridad en los sentimientos y, además, los amigos no te faltarán.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).Tendrás discusiones con compañeros de trabajo a causa de diferencias de criterios relevantes, pero nunca deberás entrar en las descalificaciones personales. Eso te invalidará para cualquier razonamiento posterior.