Horóscopo de hoy, 20 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos .

  • 20 de noviembre de 2025 a las 06:21 -
  • Agencia EFE
Un cambio de dirección en tu carrera profesional es lo que estás necesitando.

 Fotos Shutterstock
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La persona amada va a estar a tu lado para vivir y compartir sueños intensos. No emplearás el tiempo en otra cosa que en pensar en ella y en cómo hacerla feliz. Toda tu energía estará puesta en la intimidad y en la imaginación al respecto.

cinthya ortiz
TAURO (21 abril - 20 mayo). Las decisiones que debas tomar hoy van a estar guiadas por la determinación de dejar los problemas atrás y empezar de nuevo. Afrontarás riesgos y puede que adquieras compromisos que no deseas, pero todo con el fin de terminar una etapa y comenzar cuanto antes la siguiente.

cinthya ortiz
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). No son momentos de enfrentamientos, querellas y líos legales, no tendrás tiempo ni recursos para ello, lo más ventajoso en tu caso será llegar a acuerdos puntuales y tomar fuerzas para una eventual guerra abierta.

cinthya ortiz
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Un trabajo que tienes pendiente de concluir desde hace tiempo reclamará hoy tu total atención, si no quieres que lo ya hecho no te sirva para nada. Resérvate al menos alguna sorpresa para la noche junto a tu pareja o los amigos.

cinthya ortiz
LEO (23 julio - 22 agosto). Las respuestas a tus inquietudes sociales pueden encontrarse dentro de tu propio entorno. Te darás cuenta de lo que supone el compromiso en algunos temas que te preocupan cuando profundices en ellos. Sacarás tiempo para ellos.

cinthya ortiz
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Debes ser más realista y abandonar las fantasías; afrontar los problemas sentimentales y familiares te abrirá las puertas de la madurez. Una escapada al campo favorecería el buen ambiente que necesitas para apaciguar los ánimos. Utiliza tu imaginación.

cinthya ortiz
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Con tus amigos y con la gente que te rodea en el trabajo actúa con sensatez y adáptate a las situaciones sin necesidad de forzarlas. Tampoco fuerces tu economía para aparentar algo que no eres, porque acabarás pagando las consecuencias.

cinthya ortiz
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si te interesa profundizar en una relación sentimental de reciente inicio deberás dar rienda suelta a las emociones. La excesiva reserva a tus sentimientos puede ser interpretada más que como prudencia, como falta de interés.

cinthya ortiz
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si necesitas un consejo de forma urgente, no dudes en acudir a la gente que sabes que no te fallará, aunque no te parezca hoy el días más oportuno. Los amigos están para esto y ellos lo entenderán.

cinthya ortiz
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tendrás que atreverte con algunos retos que hasta ahora había preferido soslayar, y es posible que para ello puedas recibir ayuda de un familiar o alguien muy cercano. Mejor para ti.

cinthya ortiz
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Saldrás beneficiado ante alguna disputa en el trabajo ya que últimamente, todo lo relacionado con lo profesional te favorece. Continuará así una racha de buena estrella que también te afectará a nivel personal y sentimental. Vigila tus dietas.

cinthya ortiz
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La posibilidad de cambiar de trabajo ronda por tu mente desde hace mucho tiempo y hoy puede ser el día adecuado para tomar una decisión al respecto. Contactarás con gente a la que puedes pedirle opinión en este sentido, pero no recibirás respuestas del todo lo claras.

cinthya ortiz
