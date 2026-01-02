Horóscopo de hoy, 2 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Los astros te invitan hoy a conectar con tus necesidades emocionales, prioriza tu bienestar.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Aunque no tienes muchas ganas de aventuras, las oportunidades no te faltarán en estos días. Si tienes pareja, se mostrará muy desconfiada de tus intenciones, y si estás libre, deberás tener cuidado con el tiempo que dejas para tus actividades de trabajo.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Buen momento para preparar la firma de contratos, cobrar cantidades que te deben o invertir en valores seguros; también días de interés para todo lo relacionado con hipotecas, seguros, escrituraciones de propiedades, herencias y demás cuestiones que lleven implicadas gestiones de tipo legal.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Hoy tendrás necesidad de hablar con alguien que te entienda para pedir un consejo, pero es posible que las personas que tienes más cerca se encuentren ocupadas y no tengan el tiempo que requieres. Alguien que no imaginas acudirá en tu ayuda.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). No deberías distraerte en estos días en el trabajo, porque será evaluado de forma especial; se avecinan cambios muy interesantes y estás en una muy buena situación inicial. Los ánimos no te fallarán.
LEO (23 julio - 22 agosto). Quizá es el momento de tomar una decisión que has estado aplazando durante algún tiempo porque lo que decidas ahora será una opción que llevará el éxito a tu vida, sobre todo en el terreno laboral. En lo personal, contarás con el apoyo incondicional de los tuyos.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los astros procuran ahora un punto de inflexión para dar rematar esa tendencia hacia el éxito profesional que vienes notando últimamente. Al menos desaparecerá esa sensación de inestabilidad que te hacía estancarte en otros momentos de tu vida.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tus capacidades físicas no pasan por sus mejores momentos y tendrás que hacer un esfuerzo para conseguir ponerte en un nivel óptimo de salud. Procura encauzar tu actividad profesional hacia metas que te proporcionen cierta seguridad económica.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las actividades en las que la mente se mantenga relajada y sea el cuerpo, lentamente, el que te guíe llenarán tu alma de aire fresco, ventilando las partes más asfixiadas y removiendo todo aquello que necesita una vuelta.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Alguna persona en la que confiabas puede defraudarte hoy en lo que te parecerá el peor momento de la jornada, pero pasada la crisis y si lo miras con perspectiva, comprobarás que el más perjudicado es el otro.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los astros te aconsejan que te hagas un regalo de esos que levantan los ánimos, porque has estado atravesando una época en la que no te sentías del todo bien. Anímate y busca la compañía de los que te rodean y te quieren, que son muchos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En la pareja surgirán tensiones a causa de la familia, propia o política. Te interesa reflexionar sobre el punto en el que os encontráis. Algunos proyectos profesionales sufren retrasos o anulaciones. Recarga las pilas y ármate de paciencia.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las recientes reuniones familiares pueden haber creado momentos muy tensos con tu pareja, se producen situaciones todavía situaciones desagradables. Quizá la persona amada también quiera poner de su parte, ayúdale a ello.