Horóscopo de hoy, 16 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal

No pierdas la buena comunicación con tu pareja, no rompas lo que han construido.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy puedes tener la tentación de caer en el lado más lúdico de tu personalidad, tu espíritu juguetón se desvía por ese camino, algo que puede complicarte tu relación sentimental, si es estable, o abrirte las puertas a otras.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Empieza el fin de semana, y tu predisposición para el ocio es inmejorable. Aprovecha para dar rienda suelta a tus aficiones, y si tienes esa posibilidad, hazlo en compañía de tu pareja. Ese desahogo contribuirá a que su relación se fortalezca aún más.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El fin de semana se convertirá en una especie de balsa de aceite, con un ambiente muy propicio para las relaciones personales que tengan que ver con actividades novedosas que aparecerán en tus momentos de ocio.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los nativos de este signo que tengan negocios verán incrementados sus beneficios por algún evento temporal que les beneficia especialmente, y tendrán una buena excusa para planear un viaje especial. En general, buen momento laboral.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tu estado emocional pasa por los mejores momentos y puede haber llegado la hora de dar un paso hacia adelante. Revisa tus sentimientos y encontrarás las respuestas que has estado buscando. Podrías iniciar una relación amorosa.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tendrás la posibilidad de llevar a cabo en esta jornada de alguna actividad deportiva al aire libre con amigos o familiares que te transportará a sensaciones de la infancia. Aleja de ti la pereza: puedes disfrutar mucho más de lo que pensabas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Hoy te levantarás con un espíritu decididamente rompedor. Disfrutarás de las cosas poco usuales, agradecerás la presencia de personas poco convencionales y entenderás perfectamente las salidas de tono en momentos poco apropiados.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Alguien de tu círculo social acudirá a ti para pedirte ayuda en un asunto amoroso; tu estado emocional no pasa por buenos momentos, ten mucho cuidado. Estarás algo disperso en el trabajo, baja de las nubes y centra tu atención en lo importante.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si realmente te preocupa tu salud, abandona las quejas que solo consiguen aburrir a los demás y acude al médico, cuanto antes tengas un diagnóstico más pronto saldrás de dudas. Mientras tanto, busca actividades que te distraigan.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Se apoderará de ti un impulso renovador, ya has llegado al límite para soportar ciertas rutinas, necesitas una sacudida, actividades nuevas, y hoy saldrás a buscarlas. Si no tienes pareja, puedes conocer a alguien interesante.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Encontrarás hoy el momento adecuado para reconducir las relaciones rotas con algún compañero de trabajo al que trataste de forma injusta o desconsiderada. Un toque de humildad te vendrá muy bien de cara a todo el mundo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Aunque no sea el mejor momento para pasar página en tus relaciones sentimentales, sabes que tienes que enfrentarte a tu pasado y dejar atrás tus fantasmas. Con tu fortaleza física y mental puedes conseguir todo lo que te propongas.