  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos .

  • 09 de diciembre de 2025 a las 06:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

Te verás en medio de una situación delicada en lo laboral a causa de comentarios negativos de personas en las que confiabas.

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La nueva temporada está a la vuelta de la esquina, y el cuerpo te pedirá salir a calle, contactar con la naturaleza en la forma que más te convenga, y si es posible a diario, porque a tu salud le vendrá muy bien un poco de ejercicio.

Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Una reunión tras el trabajo o una salida nocturna puede ponerte en disposición de conocer a personas que cambarían tu vida notablemente, ya sea en el ámbito personal o laboral. Presta atención a las señales que sin duda te llegarán.

Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Hoy el destino se portará bien contigo y de una manera inesperada, se solucionarán parte de tus problemas financieros. En el trabajo, no encontrarás un momento de descanso y tendrás que poner la maquinaria a tope por la cantidad de tareas por realizar.

Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Aparecerán buenas oportunidades laborales que te interesará aprovechar si quieres conseguir las metas que te has propuesto. Los objetivos alcanzados son muchos y los éxitos no tardarán en llegar. Trata de controlar tu ambición que todo te irá bien.

Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). Compartirás momentos muy felices con la familia y los seres queridos, encontrando en ellos el apoyo que ahora mismo necesitas. Las finanzas van mejorando poco a poco, y las preocupaciones por lo tanto, desapareciendo. Vigila tu vista y acude al oftalmólogo.

Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El trabajo te exigirá esfuerzos suplementarios en estos momentos si necesitas tomarte unos días libres de cara al fin de año. Deberás dejar ciertos asuntos solucionados para irte, sobre todo, con la conciencia tranquila.

Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Comienzas a tomarle el punto a lo que te conviene en cada momento para tu bienestar personal y tu estado óptimo de salud, dándole a tu organismo lo que necesita en cada momento.
Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Confía en tu intuición a la hora de seleccionar un puesto de trabajo, sabrás qué hacer en todo momento. El estrés y la tensión que acumulas pueden ocasionarte algún achaque; cuida la dieta y descansa más.
Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Estás bien con tu pareja, tienes muy buen rollo y mereces ser feliz, ahora bien, no te relajes porque todo se puede mejorar. Solucionarás un problema económico gracias a la ayuda de un buen amigo.

Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Esperabas una jornada tranquila de trabajo, pero todo tenderá a descontrolarse si no sabes implicar a tus compañeros en cada imprevisto que se presente. Tal vez llegues tarde a una cita en la noche, pero sabrán entenderte.

Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Intenta no pensar en los problemas de los demás y céntrate en los tuyos propios que no son pocos. En el trabajo, un cambio inesperado te mantendrá más ocupado que nunca. Puedes tener suerte en los juegos de azar.

Horóscopo de hoy, 9 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). No pretendas solucionar todo tú solo; recuerda que tienes una pareja que se desvive por complacerte y apoyarte. Esta actitud no te llevará a ninguna parte, solo a crearte insatisfacción personal. El afecto de un familiar será clave.

Cargar más fotos