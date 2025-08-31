Horóscopo de hoy, 31 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
Estos días algunos sufrirán problemas de salud, atiéndete, puede complicarse.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El egoísmo puede estropear tus relaciones más íntimas, en unos momentos en que necesitarás todo tu equilibrio emocional ya que deberás afrontar otros problemas familiares. Procura hacer más deporte.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Podrías vivir situaciones delicadas relacionadas con operaciones u hospitalizaciones en tu entorno de amistad, lo que te bajará al mundo de las cosas que realmente tienen valor de la vida y los sentimientos que merece la pena cultivar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tendrás que buscar tiempo para estar solo y relajarte, antes de lanzarte al mundo exterior. Hoy tu interior está un tanto revolucionado y es posible que estalle al exterior en el momento en que menos te lo esperas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Podrías sufrir un frenazo en tus inquietudes y falta de emoción a la hora de afrontar las tareas profesionales. La salud no será la causa de esta disminución de revoluciones, pero sí tendrá algo que ver con molestias que no por leves dejan de fastidiarte.
LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy te sentirás especialmente comunicativo, con ganas de relacionarte con los demás. Aprovecha para reunirte con amigos o familiares y divertirte al máximo, tu vida social irá sobre ruedas en estos días.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). A partir de ahora, te toca soltar las tensiones acumuladas, posiblemente te haya llegado la hora de tomarte unas vacaciones, o simplemente encuentres una forma de descargar el estrés con la que no contabas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Domina tu ambición si quieres que tu organismo no se resienta de tantos excesos, a la larga puedes pagar un precio muy alto por tanta dedicación a un solo objetivo. En el amor, cuidado con la rutina.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las relaciones afectivas pueden demandar ahora ciertos grados de compromiso que debes estar dispuesto a asumir. Deberías de buscar el tuyo de común acuerdo con tu pareja y, si no hay consenso, no dejar que la cuestión se pudra.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Vivirás momentos de agobio preparando la casa y la comida, sobre todo si tienes invitados, pero comprobarás que ha merecido la pena por los elogios que cosecharás. Disfrutarás de una sobremesa como hace tiempo que no lo hacías.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tus esfuerzos destinados a las mejoras financieras comenzarán hoy a dar sus frutos, con noticias positivas en este terreno que te permitirán compartir con tu pareja sueños relacionados con viajes, compras o inversiones inmobiliarias.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Debes dar otra oportunidad a ese amigo que tanto insiste en captar tu atención de manera definitiva. Es una buena persona y te hará muy feliz. El color azul te traerá suerte.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las circunstancias que te rodean te propiciarán oportunidades en estos días para subirte al carro del optimismo y seguir por la ruta que más interesa a tu vida, pero tendrás que contar con la ayuda de los demás, e introducir una serie de pautas y rutinas.