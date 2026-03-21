Horóscopo de hoy, 21 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

Tu estado de ánimo está muy reforzado últimamente.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy es uno de esos días en el que te sientes fatal porque no eres capaz de convertirte en el protagonista del día. Vas a acompañar a tu pareja a un acontecimiento familiar en el que pasarás sin pena ni gloria y eso te fastidia.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Aparecerán discusiones de grupo bastante apasionadas con familia o amistades; no dejes que se te caliente la lengua y digas cosas de las que luego arrepentirse tras el fragor de la batalla. Hay cuestiones que es mejor no tocar, bajo ningún concepto.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Sueles centrarte en captar el concepto general de las cosas, pero tienes que intentar fijarte más en los detalles. A tu pareja estos le parecen muy importantes y echa de menos que tú los tengas en cuenta. Tendrás un día activo y deportista.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Vivirás hoy momentos como tocados por la vara afortunada de los astros, con éxito social y posibilidades de cumplir tus deseos en cualquier terreno, sea el que sea. Toca disfrutar y olvidarse de los problemas, que mañana será otro día.
LEO (23 julio - 22 agosto). Será un día tranquilo, en el que podrás reflexionar sobre lo que pretendes conseguir a medio y largo plazo. Sé valiente, y atrévete a marcarte objetivos ambiciosos. Aunque es posible que las expectativas no lleguen a cumplirse del todo, puedes alcanzar importantes logros.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Pasarás algún tiempo junto a alguien con un gran ascendiente sobre ti, una persona de tu entorno más cercano a la que te une una gran confianza. Aprovecha para reforzar el diálogo ella, será una influencia muy positiva para los próximos días.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los planetas permanecen en el sector del amor y te proporcionarán buenas expectativas para encontrar pareja en estos días. Tendrás que centrar tu atención en los problemas laborales que te están abordando quizá procedentes de algún proyecto fallido.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te verás forzado a buscar nuevos apoyos en tu entorno de amistades para llevar a cabo tus proyectos más personales. En lo sentimental, surgirá algún comentario que te disguste y acarree discusiones en la pareja. Buen momento para las relaciones comerciales o sociales.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Jornada de inestabilidad sentimental; tendrás que dar demasiadas explicaciones en una relación que pierde fuelle día tras día. Aclara tus deseos y emociones en este aspecto antes de que puedas salir perjudicado. Tu estado de ánimo está muy reforzado últimamente.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Una reunión familiar te apartará forzosamente de tu trabajo y aunque no lo afrontes con entusiasmo, te llevarás una sorpresa muy agradable. Puede que tu situación financiera necesite de un plan de choque y ahorro.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). De repente te asaltan dudas importantes sobre los sentimientos que tienes hacia tu pareja. No ha pasado nada especial, pero algo has visto que te ha hecho replantearte la situación.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Buenas perspectivas para el fin de semana tras una conversación con un familiar o un amigo para hacer un viaje de placer. Si tienes pareja, no cometas la torpeza de no comentárselo antes de comprometerte. Sería un desastre.