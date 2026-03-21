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Horóscopo de hoy, 21 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

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  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
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Tu estado de ánimo está muy reforzado últimamente.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy es uno de esos días en el que te sientes fatal porque no eres capaz de convertirte en el protagonista del día. Vas a acompañar a tu pareja a un acontecimiento familiar en el que pasarás sin pena ni gloria y eso te fastidia.
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TAURO (21 abril - 20 mayo). Aparecerán discusiones de grupo bastante apasionadas con familia o amistades; no dejes que se te caliente la lengua y digas cosas de las que luego arrepentirse tras el fragor de la batalla. Hay cuestiones que es mejor no tocar, bajo ningún concepto.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Sueles centrarte en captar el concepto general de las cosas, pero tienes que intentar fijarte más en los detalles. A tu pareja estos le parecen muy importantes y echa de menos que tú los tengas en cuenta. Tendrás un día activo y deportista.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Vivirás hoy momentos como tocados por la vara afortunada de los astros, con éxito social y posibilidades de cumplir tus deseos en cualquier terreno, sea el que sea. Toca disfrutar y olvidarse de los problemas, que mañana será otro día.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Será un día tranquilo, en el que podrás reflexionar sobre lo que pretendes conseguir a medio y largo plazo. Sé valiente, y atrévete a marcarte objetivos ambiciosos. Aunque es posible que las expectativas no lleguen a cumplirse del todo, puedes alcanzar importantes logros.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Pasarás algún tiempo junto a alguien con un gran ascendiente sobre ti, una persona de tu entorno más cercano a la que te une una gran confianza. Aprovecha para reforzar el diálogo ella, será una influencia muy positiva para los próximos días.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los planetas permanecen en el sector del amor y te proporcionarán buenas expectativas para encontrar pareja en estos días. Tendrás que centrar tu atención en los problemas laborales que te están abordando quizá procedentes de algún proyecto fallido.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te verás forzado a buscar nuevos apoyos en tu entorno de amistades para llevar a cabo tus proyectos más personales. En lo sentimental, surgirá algún comentario que te disguste y acarree discusiones en la pareja. Buen momento para las relaciones comerciales o sociales.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Jornada de inestabilidad sentimental; tendrás que dar demasiadas explicaciones en una relación que pierde fuelle día tras día. Aclara tus deseos y emociones en este aspecto antes de que puedas salir perjudicado. Tu estado de ánimo está muy reforzado últimamente.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Una reunión familiar te apartará forzosamente de tu trabajo y aunque no lo afrontes con entusiasmo, te llevarás una sorpresa muy agradable. Puede que tu situación financiera necesite de un plan de choque y ahorro.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). De repente te asaltan dudas importantes sobre los sentimientos que tienes hacia tu pareja. No ha pasado nada especial, pero algo has visto que te ha hecho replantearte la situación.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Buenas perspectivas para el fin de semana tras una conversación con un familiar o un amigo para hacer un viaje de placer. Si tienes pareja, no cometas la torpeza de no comentárselo antes de comprometerte. Sería un desastre.

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