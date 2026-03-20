Chuck Norris: figuras del cine y premios lo despiden

El actor Dolph Lundgren también rindió homenaje, subrayando la influencia de Norris en su carrera: “Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven artista marcial y luego empecé a ver películas, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza que se necesitan para ser un hombre. Te echaremos de menos, amigo”.