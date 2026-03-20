Chuck Norris: figuras del cine y premios lo despiden

La muerte del actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris generó una ola de reacciones en redes sociales, donde figuras del cine de acción y organizaciones del entretenimiento expresaron su pesar y recordaron su legado.
Sylvester Stallone, actor y productor, destacó la experiencia de haber trabajado con Norris y resaltó su carácter: “Disfruté mucho trabajando con Chuck. Era un auténtico estadounidense en todos los sentidos. Un gran hombre. Mi más sentido pésame a su maravillosa familia”.
Por su parte, Jean-Claude Van Damme, actor y artista marcial, recordó la relación personal que mantenían desde años atrás:
“Mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de mi amigo Chuck Norris. Nos conocíamos desde mi juventud y siempre lo admiré profundamente. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Jamás lo olvidaremos”.
El actor Dolph Lundgren también rindió homenaje, subrayando la influencia de Norris en su carrera: “Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven artista marcial y luego empecé a ver películas, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza que se necesitan para ser un hombre. Te echaremos de menos, amigo”.
En la cuenta oficial conmemorativa al fallecido actor Bruce Lee, publicó esta foto con la frase Descansa en Paz, acompañada de emojis de homenaje.
La organización Critics Choice Awards recordó la trayectoria del actor, destacando su impacto en el cine y las artes marciales: “Un icono global a través de películas como ‘Missing in Action’ y ‘The Delta Force’, y especialmente como la estrella de ‘Walker, Texas Ranger’.
Antes de Hollywood, fue seis veces campeón mundial de karate invicto, ayudando a dar forma a la cultura moderna de las artes marciales”.
El mensaje concluye resaltando su legado: “De campeón del mundo a leyenda de acción, definió lo que significaba ser más grande que la vida. Un legado basado en la fuerza, la disciplina y los papeles inolvidables. Descanse en paz una verdadera leyenda”.
La partida de Chuck Norris deja una huella profunda en la industria del entretenimiento y en generaciones de seguidores que encontraron en sus personajes un símbolo de disciplina y fortaleza.