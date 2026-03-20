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Chuck Norris: figuras del cine y premios lo despiden

Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren recuerdan a Chuck Norris tras su fallecimiento.

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 14:15 -
  • Redacción web
Chuck Norris: figuras del cine y premios lo despiden
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La muerte del actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris generó una ola de reacciones en redes sociales, donde figuras del cine de acción y organizaciones del entretenimiento expresaron su pesar y recordaron su legado.

 Foto Shutterstock
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Sylvester Stallone, actor y productor, destacó la experiencia de haber trabajado con Norris y resaltó su carácter: “Disfruté mucho trabajando con Chuck. Era un auténtico estadounidense en todos los sentidos. Un gran hombre. Mi más sentido pésame a su maravillosa familia”.

 Foto @slysatallone
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Por su parte, Jean-Claude Van Damme, actor y artista marcial, recordó la relación personal que mantenían desde años atrás:

 Foto @JCVD
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“Mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de mi amigo Chuck Norris. Nos conocíamos desde mi juventud y siempre lo admiré profundamente. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Jamás lo olvidaremos”.

 Foto @JCVD
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El actor Dolph Lundgren también rindió homenaje, subrayando la influencia de Norris en su carrera: “Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven artista marcial y luego empecé a ver películas, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza que se necesitan para ser un hombre. Te echaremos de menos, amigo”.

 Foto @DolphLundgren
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En la cuenta oficial conmemorativa al fallecido actor Bruce Lee, publicó esta foto con la frase Descansa en Paz, acompañada de emojis de homenaje.

 Foto @BruceLee
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La organización Critics Choice Awards recordó la trayectoria del actor, destacando su impacto en el cine y las artes marciales: “Un icono global a través de películas como ‘Missing in Action’ y ‘The Delta Force’, y especialmente como la estrella de ‘Walker, Texas Ranger’.

 Foto @CriticsChoiceAwards
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Antes de Hollywood, fue seis veces campeón mundial de karate invicto, ayudando a dar forma a la cultura moderna de las artes marciales”.

 Foto @CriticsChoiceAwards
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El mensaje concluye resaltando su legado: “De campeón del mundo a leyenda de acción, definió lo que significaba ser más grande que la vida. Un legado basado en la fuerza, la disciplina y los papeles inolvidables. Descanse en paz una verdadera leyenda”.

 Foto @CriticsChoiceAwards
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La partida de Chuck Norris deja una huella profunda en la industria del entretenimiento y en generaciones de seguidores que encontraron en sus personajes un símbolo de disciplina y fortaleza.

 Foto @CriticsChoiceAwards
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