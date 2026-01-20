  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 07:51 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

En general, buen momento para las cuestiones de dinero. Sé prudente.

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Es el momento de liberarte de toda servidumbre y centrarte en tu labor y, sobre todo, en el modelo de vida que quieres llevar respecto a tu trabajo. Comprobarás pronto si todos los esfuerzos realizados iban por el buen camino.

Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Puedes situarte al borde del ataque de nervios, porque será un día complicado con tu pareja o familia, y además sufrirás muchos vaivenes en tu entorno laboral; no obstante, gozarás del apoyo inestimable de algún compañero, que sacará del lío.

Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Intenta establecer un orden de prioridades; de lo contrario, te enredarás en cientos de proyectos y no concretarás ninguno. Quienes trabajan a tu lado se sentirán presionados por tus exigencias, que en ocasiones pueden ser estrafalarias.

Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). A partir de ahora, Marte empujará a tu favor y notarás que has enderezado el curso del barco, aunque seguirás haciendo un esfuerzo notable de adaptación a tus nuevas circunstancias laborales.

Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). Las dudas que tienes con respecto a tu relación de pareja te abrumarán en estos días. Es probable que hagas el ejercicio de imaginar cómo sería tu vida en solitario, y tal vez no te guste lo que veas.

Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Te sentirás muy animado en el plano profesional y podrás despertar alguna suspicacia por parte de tus socios o compañeros. Tus finanzas pasan por sus peores momentos después de las fiestas, y tendrás que ajustar tu presupuesto todo lo que puedas.

Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las preocupaciones por el dinero te consumirán las energías; las facturas se multiplican y los gastos no se reducen. Tu capacidad creativa desaparece con tanto desasosiego. No desesperes porque puedes encontrar muy pronto una nueva fuente de ingresos.

Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Se te plantearán nuevas posibilidades e incluso retos aparentemente insalvables en el campo profesional, pero el éxito estará en que los afrontes con buena disposición y determinación en tus objetivos. Te encontrarás con energías suficientes para ello.

cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Hoy será muy importante que no te busques enemigos en tu lugar de trabajo. Tu mal genio podría salir a relucir y dejarte en una situación embarazosa. El hogar estará más tranquilo después de las últimas charlas en pareja.

cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los astros te ayudan a partir de ahora a rematar la tendencia iniciada hacia el éxito profesional, o al menos a mejorar unas condiciones laborales que hace tiempo te has ganado. En general, buen momento para las cuestiones de dinero.

cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La salud será buena, aunque debes prestar atención a esos pequeños síntomas que te hacen sentirte regular sin llegar a ser muy evidentes. Facilidad para comunicarte con personas de las que necesitas algo concreto y celeridad en sus gestiones para proporcionártelo.

 cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 20 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Serás capaz de alejarte lo suficiente de los problemas como para ver las consecuencias de los mismos con objetividad y no cegarte demasiado. Apreciarás la ayuda de los que tienes cerca, pero preferirás sacarte las castañas del fuego tú solo y no tener que agradecer favores.

cinthya ortiz
Cargar más fotos