Horóscopo de hoy, 20 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Ten cuidado hoy, ya que podrías tener ideas ingeniosas y planes a largo plazo que te entusiasmen.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los asuntos de la salud no te han preocupado hasta ahora, pero algo cambiará en tu vida a partir de hoy para que extremes los cuidados no tanto de tu organismo sino de cómo lo luces de cara al exterior.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás hoy el tiempo necesario para planificar al detalle todos los pasos de esta semana; especialmente si tienes una cuestión importante por resolver, no dejes todo a la improvisación y prepárate diferentes alternativas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Llegarán gratificaciones a las labores bien hechas, e iniciarás nuevas etapas en las que se vislumbran trabajos en equipo, por lo que es posible que tengas un grupo de personas a tu cargo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). No te fíes de los halagos indiscriminados y aprende a diferenciar quién realmente te quiere de quien solo busca mantenerte como amigo porque le interesa tu ayuda en temas muy concretos.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tu conciencia parece que ha entrado en la fase de actividad total: te implicarás mucho más de lo que ya haces en proyectos relacionados con cuestiones sociales o políticas, aunque para ello tengas que comprometer tu tiempo libre.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tú tienes la fuerza de voluntad necesaria para conseguir lo que quieres, aunque vivas momentos complicados e incluso de dolor. No descartes de antemano la ayuda de actividades y terapias que te ayuden a buscar en tu interior.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Un excelente tono vital será la tónica de hoy en una jornada marcada por la energía y la ganas de hacer cosas, es el momento de disfrutar de un organismo en plenitud de facultades para viajar o hacer deporte.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Verás alterado tu bienestar si no consigues encauzar adecuadamente las relaciones familiares más conflictivas. No permitas que lleguen a afectar al tu núcleo duro familiar. Haz lo que debas, pero procura no mezclar a los tuyos en cuestiones que no deben ni conocer.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Se presentan en esta temporada oportunidades para mejorar los ingresos familiares, ya sea por tu propio trabajo o de tu pareja o hijos, lo que procurará un debate sobre cómo y dónde invertir el dinero conseguido. Habrá que aplicar la razón.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El influjo benefactor de los astros en tu signo te dará una especie de don para ver hoy con claridad las cosas que no funcionan y centrarte en ellas, también entre las personas más próximas de tu familia.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Aparecen problemas relacionados con el hogar, que tendrán que ver con un pero un seguro o un préstamo; aunque tengas tiempo libre y disposición para ayudar, no te quedará más remedio que acudir a los profesionales para arreglarlo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En general, se presenta una buena temporada para la economía de los Piscis, muy favorable para los negocios, el comercio y la inspiración, todo lo cual puede traducirse en el aumento de la cuenta corriente.