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Horóscopo de hoy, 20 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 07:50 -
  • Agencia EFE
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Ten cuidado hoy, ya que podrías tener ideas ingeniosas y planes a largo plazo que te entusiasmen.

 Fotos Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los asuntos de la salud no te han preocupado hasta ahora, pero algo cambiará en tu vida a partir de hoy para que extremes los cuidados no tanto de tu organismo sino de cómo lo luces de cara al exterior.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás hoy el tiempo necesario para planificar al detalle todos los pasos de esta semana; especialmente si tienes una cuestión importante por resolver, no dejes todo a la improvisación y prepárate diferentes alternativas.
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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Llegarán gratificaciones a las labores bien hechas, e iniciarás nuevas etapas en las que se vislumbran trabajos en equipo, por lo que es posible que tengas un grupo de personas a tu cargo.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). No te fíes de los halagos indiscriminados y aprende a diferenciar quién realmente te quiere de quien solo busca mantenerte como amigo porque le interesa tu ayuda en temas muy concretos.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Tu conciencia parece que ha entrado en la fase de actividad total: te implicarás mucho más de lo que ya haces en proyectos relacionados con cuestiones sociales o políticas, aunque para ello tengas que comprometer tu tiempo libre.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tú tienes la fuerza de voluntad necesaria para conseguir lo que quieres, aunque vivas momentos complicados e incluso de dolor. No descartes de antemano la ayuda de actividades y terapias que te ayuden a buscar en tu interior.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Un excelente tono vital será la tónica de hoy en una jornada marcada por la energía y la ganas de hacer cosas, es el momento de disfrutar de un organismo en plenitud de facultades para viajar o hacer deporte.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Verás alterado tu bienestar si no consigues encauzar adecuadamente las relaciones familiares más conflictivas. No permitas que lleguen a afectar al tu núcleo duro familiar. Haz lo que debas, pero procura no mezclar a los tuyos en cuestiones que no deben ni conocer.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Se presentan en esta temporada oportunidades para mejorar los ingresos familiares, ya sea por tu propio trabajo o de tu pareja o hijos, lo que procurará un debate sobre cómo y dónde invertir el dinero conseguido. Habrá que aplicar la razón.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El influjo benefactor de los astros en tu signo te dará una especie de don para ver hoy con claridad las cosas que no funcionan y centrarte en ellas, también entre las personas más próximas de tu familia.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Aparecen problemas relacionados con el hogar, que tendrán que ver con un pero un seguro o un préstamo; aunque tengas tiempo libre y disposición para ayudar, no te quedará más remedio que acudir a los profesionales para arreglarlo.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En general, se presenta una buena temporada para la economía de los Piscis, muy favorable para los negocios, el comercio y la inspiración, todo lo cual puede traducirse en el aumento de la cuenta corriente.

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